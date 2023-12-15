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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 'OSB'lerimiz üretim üssü olarak nitelendirilen ve haklı gururla paylaştığımız değerimizdir' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi\'ni ziyaret etti
15.12.2023 - 14:08,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, " OSB'lerimiz üretim üssü olarak nitelendirilen ve haklı gururla paylaştığımız değerimizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından yönetim binası girişinde karşılandı. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah sizlerin şahsında tüm organize sanayilerimizdeki kardeşlerimize helalinden bol rızık versin. OSB bizim gururumuz, yaptığı çalışmalarla, ihracatıyla, ürettikleriyle, marka değeriyle, mobilyanın başkenti olarak Kayseri'mizin her zaman en önemli merkezlerinden birisidir" dedi. Organize sanayilerin üretim üssü olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Hem Mimarsinan organizemiz hem İncesu organizemiz hem de sizlerin başında bulunduğu büyük organizemiz, şehrimize, serbest bölgemize, katma değer sağlayan, istihdama vesile olan, üretim üssü olarak nitelendirilen ve haklı gururla paylaştığımız değerimizdir. O açıdan sizleri tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'nin takdir edilen ve örnek gösterilen şehir konumunda olduğunu belirterek, "Şehrimiz kendisinden her yönüyle söz ettiren, paylaşılan, takdir edilen konuma gelmiştir. Gerek yerel yönetimlerde emeği geçenlere, gerekse şehrimize katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine ve paydaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise; "Sizlerin bu şehre çok büyük hizmetleri, emekleri var. Bizler, Organize Sanayi Bölgesi olarak uyum içerisinde çalışacağız" diyerek, Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Üretim ve istihdama yönelik istişarenin de yapıldığı ziyaretin ardından Büyükkılıç ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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