Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sabah Namazında Kayserililerle Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' isimli program kapsamında Kayserililerle sabah namazında buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' isimli programa katıldı.

Program kapsamında Başkan Büyükkılıç, sabah namazını Hunat Camii'nde kılarak, Kayserililerle buluştu.

Sabah namazı ve hatim duasının ardından Hasene Vakfı Gavremoğlu Konağı'nda gerçekleşen çorba ikramını da geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

Duaların edildiği programda, Başkan Büyükkılıç, "Hunat Camii'nde eda ettiğimiz Sabah Namazının ardından aileleriyle birlikte camiye gelen kıymetli hemşehrilerimizle beraber Cihannüma ve Hasene Vakfı'mızın ikram ettiği çorbaları sohbet ve muhabbetle içtik. Rabbim bu güzel birliğimizi daim eylesin" dedi.

Sabah namazında buluşan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a sıcak ve samimi sohbeti için teşekkür ettiler. - KAYSERİ