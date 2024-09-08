Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sabah Namazında Kayserililerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sabah Namazında Kayserililerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sabah Namazında Kayserililerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' isimli program kapsamında Kayserililerle sabah namazında buluştu. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

08.09.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' isimli program kapsamında Kayserililerle sabah namazında buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' isimli programa katıldı.

Program kapsamında Başkan Büyükkılıç, sabah namazını Hunat Camii'nde kılarak, Kayserililerle buluştu.

Sabah namazı ve hatim duasının ardından Hasene Vakfı Gavremoğlu Konağı'nda gerçekleşen çorba ikramını da geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

Duaların edildiği programda, Başkan Büyükkılıç, "Hunat Camii'nde eda ettiğimiz Sabah Namazının ardından aileleriyle birlikte camiye gelen kıymetli hemşehrilerimizle beraber Cihannüma ve Hasene Vakfı'mızın ikram ettiği çorbaları sohbet ve muhabbetle içtik. Rabbim bu güzel birliğimizi daim eylesin" dedi.

Sabah namazında buluşan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a sıcak ve samimi sohbeti için teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Politika, kayseri, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sabah Namazında Kayserililerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sabah Namazında Kayserililerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement