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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitim gören çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

12.02.2024 10:18  Güncelleme: 10:28
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitim gören çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Kentte eğitim ve kursların hemen her türü ile her kademesinde görev üstlenmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda konservatuvar kurslarını da gençlerin hizmetine sunuyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret etti. Yan flüt, bağlama, gitar, piyano, keman ve tiyatro kurslarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, sınıf sınıf gezerek, çocuklarla ve gençlerle buluşurken, öğrenciler de Büyükkılıç'a gençlere yönelik bu tür hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İlk olarak bağlama öğrenen gençleri izleyen ve onlara eşlik eden Başkan Büyükkılıç; "Bu gençlik alkışlanır, ne kadar güzel. Bu yaş grubunda bir enstrüman öğreniyorsunuz. Okulları, eğitimi ihmal etmeden 'ben de varım' diyerek, tatil günlerini değerlendiriyorsunuz. KAYMEK de size her türlü ortamı sağlıyor, başarılar dileriz. Ailelerinize selamlar, bizlere güvendikleri için teşekkürler, sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu. Büyükkılıç, daha sonra gitar kursu verilen sınıfa girerek, gitar çalan gençleri ilgiyle izleyip; "Sevgili yavrularımız sosyalleşme adına, okullardaki eğitime ilave olarak, farkındalık oluşturma adına bir enstrüman öğrenme arzunuza ve yeteneğinize hayranım. Sizleri kutluyorum, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum" dedi. Ünlü sanatçı merhum Barış Manço'nun yerli ve milli anlayışın sahibi bir değer olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Allah rahmet eylesin, çocukları çok severdi, hep çocuklara özel parçalar üretirdi, o bizim için yerli ve milli anlayışın sahibi bir değerdi. Yeni Barış Manço'lar üretecek olan hocamız ve sizlersiniz. Bizler sizlere imkan sağlayacağız, sizler de yeni Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar olarak yolunuza devam edeceksiniz. Bizlerin geleceği, ümidi, çağdaş uygarlık düzeyine adım adım ilerleyen bu ulusun çocukları olmaya devam diyoruz, alnınızdan öpüyorum. Sizlere her hafta bir oyun, her hafta bir zengin etkinlik. Kayseri'mizin gençleri, öğrencileri bunları hak ediyor."

Daha sonra piyano sınıfında çocuklarla buluşan Büyükkılıç; "Sabahın erken saatinde gelmişsiniz, hocamızın derslerinden yararlanıyorsunuz, bir yeteneğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Bu, zihinsel bağlamda da bu sizi çok ön plana çıkarır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ardından yan flüt sınıfında hünerlerini sergileyen çocukları ilgiyle izleyerek, onlara eşlik etti. Başkan Büyükkılıç; "Güzel bir enstrüman, insanın yüreğini titreten bir anlayış, hocamız ve sizleri tebrik ediyoruz. Aileniz güvenerek sizleri gönderiyor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bu güveni hak ediyor" şeklinde konuştu. Keman grubunu da ziyaret eden Büyükkılıç; "Şanslı bir grupsunuz. Sizi tebrik ediyorum, kişiliğinize, sosyal yönünüze zenginlik katıyorsunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak, geleceğimiz olan gençlerimizin donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde geleceğe umutla bakmasıyla olur, sizler bizim ümidimizsiniz" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, tiyatro salonunu da gezerek, geleceğin tiyatrocuları ile bir araya geldi. Büyükkılıç, tiyatronun önemine işaret ederek, "Tiyatro kişiliğimizin gelişmesinde en önemli bir eğitim aracı, sanat ürünüdür. Kayseri'mizde de Devlet Tiyatrosu profesyonelce mevcut, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de ona altyapı oluşturmak, geleceğin tiyatro sanatçılarını üretmek adına hem hobi hem de ileri doğru profesyonelce sizleri yetiştirme adına gayret içerisindedir. Çok güzel bir alan seçmişsiniz, sizleri tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak toplu hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, "Sevgili yavrularımız, başarılar diliyoruz, sizleri kutluyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin konukları olarak değerli hocalarımızla beraber yol alıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, çocuklara, sinema bileti, 10 GB internet kartı ve Kayserispor forması hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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