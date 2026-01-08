Kayseri Büyükşehir Makina İkmal 2025\'i dolu dolu geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı aracılığıyla 2025 yılı boyunca araç filosundan kapalı duraklara, Erciyes Kayak Merkezi'nden teknik altyapıya kadar birçok alanda bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını başarıyla hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmetlerin kesintisiz ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinesinde 2025 yılı boyunca yoğun bir çalışma temposu sergiledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda yürütülen faaliyetlerle hem belediye filosu güçlendirildi hem de şehir genelindeki teknik altyapı sürekli olarak yenilendi. Teknik bakımların daha sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için teleskobik bomlu hidrolik platform aracı satın alınarak hizmete sunuldu. Böylece özellikle yüksek ve erişimi zor alanlardaki bakım ve onarım çalışmaları daha etkin hale getirildi. Yıl içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 520 aracın tamir, bakım ve periyodik kontrolleri tamamlanarak, belediye hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmasının önüne geçildi. Bunun yanı sıra seyyar tamir ekipleri, il sınırları içerisinde sahada çalışan araçlara yerinde bakım ve onarım hizmeti sunarak operasyonel sürekliliği destekledi. Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde 350 adet kapalı durak üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca sorumluluk alanı içerisinde bulunan mevcut durakların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da aralıksız şekilde devam etti.

Erciyes Kayak Merkezi sezona eksiksiz hazırlandı

Büyükşehir ekipleri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de sezon öncesi kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. Erciyes'te bulunan 11 adet kar ezme aracı, 10 adet kar motoru, 14 adet teleferik ve 5 adet yürüyen bandın tüm bakım ve onarım işlemleri yıl içerisinde tamamlanarak kayak sezonuna eksiksiz şekilde hazır hale getirildi. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, şehir genelinde sorumluluğunda bulunan 264 otomatik kapı, 70 bariyer, 55 yürüyen merdiven ve 84 asansör için de bakım-onarım ekipleriyle düzenli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda tüm tamir, bakım ve periyodik kontrol işlemleri yapılarak vatandaşlara güvenli ve kesintisiz hizmet sunulması sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da güçlü teknik altyapısı, planlı bakım çalışmaları ve yatırımlarıyla şehir hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaya devam ederken, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürdü. - KAYSERİ