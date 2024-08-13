Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Şiir Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Şiir Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Şiir Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl da edebiyatseverlerden yoğun ilgi gören şiir yarışmasının 7'ncisi için kayıtlar sürüyor. Büyükşehir, 7'nci Şiir Yarışması'nda toplam 27 bin TL ödül dağıtacak.

13.08.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl da edebiyatseverlerden yoğun ilgi gören şiir yarışmasının 7'ncisi için kayıtlar sürüyor. Büyükşehir, 7'nci Şiir Yarışması'nda toplam 27 bin TL ödül dağıtacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleneksel şiir yarışmasının 7'ncisini düzenliyor. Edebiyatseverlerin her yıl heyecanla beklediği Büyükşehir'in geleneksel şiir yarışmasında bu yıl 7'ncisi için başlatılan kayıtlar yoğun ilgi altın sürüyor. Şairleri teşvik eden ve destekleyen şiir yarışmasında konu serbest, son katılım tarihi ise 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, şiir sevdalılarını teşvik etmek amacıyla seçkin jüri üyeleri tarafından şiirlerin titizlikle değerlendirileceği 7'nci Şiir Yarışması'nda dereceye giren katılımcılara ödül takdim edilecek. Yarışmada 1'incilik derecesini elde eden şiir sahibine 8 bin TL, 2'ncilik derecesini elde eden şaire 7 bin TL, 3'üncülük derecesini alacak şiire ise 6 bin TL ödül takdim edilecek. Öte yandan yarışmada 2 bin TL'lik 3 adet mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Edebiyata gönül veren her vatandaşın ücretsiz katılım sağlayabileceği yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler 'kayseri.bel.tr' internet adresini ziyaret edebilecek veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Edebiyat, kayseri, Edebiyat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Şiir Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 13:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Şiir Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement