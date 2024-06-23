Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan\'daki mahalle yollarında 130 milyon TL\'yi aşkın yol genişletme ve güçlendirme çalışması başlattı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerdeki yol genişletme ve güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, Bünyan'daki mahalle yollarında 130 milyon TL'yi aşkın yol genişletme ve güçlendirme çalışması başlattıklarını kaydetti.

Merkezde olduğu kadar kırsal mahallelerde de altyapı faaliyetlerini ve insan odaklı sosyal projelerini gerçekleştiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en önemli çalışma konularından birisi olan ulaşımda hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından, Bünyan ilçesinin Musaşeyh, Karacaören, İğdecik ve Koyunabdal mahalle yollarında, yol genişletme ve güçlendirme, sanat yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları başlatıldı" dedi. Merkez ilçeler kadar kırsalda da sürdürdükleri altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin konforunu arttırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve mevcut hali sathi kaplama olan, trafik yoğunluğu olması nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan yollardaki yol genişletme ve güçlendirme, sanat yapıları ve bitümlü sıcak karışım çalışmalarının toplam maliyeti 130 milyon 980 bin TL olarak kayıtlara geçti" diye konuştu.

Büyükkılıç, gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları ile yaklaşık 40 kilometrelik yolda toplam 70 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım asfalt çalışması yapılacağını belirterek, Bünyan İlçesi Musaşeyh, Karacaören, İğdecik ve Koyunabdal mahalle yollarında kullanılacağını ve 11 noktada köprü, menfez yapımı, yol genişletme ve güçlendirme çalışması gerçekleştirileceğini kaydetti. - KAYSERİ