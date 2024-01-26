Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu\'nda Sömestr Etkinlikleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, 'Ağaç yaş iken eğilir' prensibi ile hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu eğitim-öğretim dönemine verilen sömestrde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar ve veliler, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda yarıyılın dolu dolu geçtiğini dile getirip, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukların yoğun bir tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda etkinliklere devam ediyor. Yarıyılda birçok etkinlik düzenlenen Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a çocuk kütüphanesinin 'hediye' gibi olduğunu ifade ederken, veliler yarıyıl tatilinin çocuk kütüphanesinde dolu dolu geçtiğini ve çok memnun olduklarını kaydettiler.

Kütüphane görevlisi Özben Topçu yarıyıl tatilinin kütüphanede beklentinin üzerinde dolu dolu geçtiğini, katılımcıların şehir dışından ve ilçelerden katılım sağladığını anlattı.

"Oğlum her geldiğinde buradan çok mutlu ayrılıyor"

4 yaşında oğlunun Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'ndan her geldiğinde çok memnun ayrıldığını ifade eden Mustafa Postçu, "Benim oğlum 4 yaşında. Belediyenin Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne getiriyorum. Değişik atölyeleri var. Oğlum her geldiğinde buradan çok mutlu ayrılıyor. Okula başlamadan önce bu şekilde ders ortamını, sınıf ortamını görüyor. Buradaki öğretmenleri çok ilgileniyorlar. Belediyemize bu hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Neslihan Akkuş ise "Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok sevdim. Çocuklar evde televizyon, tablet ile meşgul olmasınlar buraya gelsinler. Burada yapılan bütün faaliyetlere katılabilirler. Gayet güzel bir çalışma" dedi.

Çocuk kütüphanesinde çocuğunun sosyalleştiğini kaydeden Ayla Özdamar da "Burayı çok seviyoruz, sürekli gelmek istiyor. Çocuğumun sosyalleşmesini istiyorum. Bir şeyler de öğrensin istiyoruz. Müzik için geliyor, müzikte ritmi öğreniyor. Yeni müzik aletlerini öğreniyor" diye konuştu.

"Büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Saadet Çelik ise Çocuk Kütüphanesi'ne ilk defa geldiklerini, çocuğunun çok memnun kaldığını belirterek, emeği geçen Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok nezih bir ortam, her yönden imkanları çok güzel, ulaşım açısından da hiçbir sıkıntı yok. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını tavsiye ediyorum. Çocuklarımızı götürecek yerler arıyorduk, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

"Burayı çok seviyorum. tatilde de buradayım"

7 yaşındaki Yüsra Neşe Ay da çocuk kütüphanesini çok sevdiğini ifade ederek, "Çocuk Kütüphanesi tatilde bize hediye oldu. Burayı çok seviyorum. Tatilde de buradayım. Okul günlerinde de gelmek istiyorum ama okulum çok uzun sürüyor. Bugün kardeşlerimle geldim. Biraz eğlenelim diye. İnşallah her gün buraya gelirim" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Resim, Masal, Sinema, Müzik, Oyun atölyeleri sürüyor. Öğrenciler, ücretsiz bir şekilde istedikleri atölyeye katılım sağlayabiliyorlar. - KAYSERİ