Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çocuk Treni Etkinliği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 'Çocuk Treni' etkinliği düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları doyasıya eğlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Ulaşım A.Ş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklara özel bir etkinlik yaptı. Çocuklara özel hazırlanan bir raylı sistem aracı, Organize Sanayi-Cemil Baba, Cemil Baba-İldem 5 ve İldem 5-Organize Sanayi güzergahlarında Çocuk Treni İstasyonu ve tarifeler düzenledi. Bu güzergahlarda 'Çocuk Treni'ne velileri ile birlikte ücretsiz binen çocukları palyaçolar karşıladı.

Tren içerisinde Türk bayrağı hediye edilen ve yüzleri boyanan çocuklara özel bazı etkinlikler yapılırken, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Tramvay içerisinde 23 Nisan ile ilgili marşlar çalınırken, çocuklara sürpriz hediyeler de verildi. Çocuk Treni'nde gönüllerince eğlenen minikler, "23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel tramvay için Memduh başkana teşekkür ederiz" dediler. - KAYSERİ