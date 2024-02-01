Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında şehrin zemininin röntgenini çekecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 6 Şubat deprem felaketinden sonra Kayseri'yi depreme dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla işbirliği halinde tutmak için kentte çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı Çalışmaları çerçevesinde tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme ile şehrin zemininin röntgenini çekecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asrın felaketi 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye'nin seferber olarak tek yürek şeklinde giriştiği depremin yaralarını sarma çalışmaları hummalı şekilde sürdüren, deprem bölgesi ve Kayseri arasında adeta mekik dokuyan ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat deprem felaketinden hemen sonra Kayseri'yi depreme dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla işbirliği halinde tutmak için kentte çalışmaların ve çalışmalar sonucu çıkan projeleri sürdürüyor. Bu çerçevede Deprem Master Planı Çalışmaları'na devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarına başladı. Başkan Büyükkılıç konu hakkında yaptığı açıklamada; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehir merkezinin tüm zemin özelliklerini ortaya koyacak mikro bölgeleme çalışmalarına başladığını duyurarak, bu kapsamda zemin etütleri jeofizik etütler laboratuvar deneylerinin yapılacağını ifade etti. Yapılan çalışma ile şehrin zemin röntgeninin ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Elde edilen sonuçlar bilim insanları ile değerlendirilerek adeta şehrin zemin röntgeni ortaya konacak. Yine Kayseri ve yakın çevresini etkilemesi öngörülen on adet fay segmenti için de MTA ve TÜBİTAK işbirliğiyle inceleme çalışmaları tamamlandı, bilgisayar analizleri ve modelleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilimiz ve yakın çevresinin tüm depremsellik özellikleri ortaya konmuş olacak ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacak çalışma olacak" diye konuştu.
"Şehrimizi depreme dirençli hale getireceğiz"
Depremin dünya genelinde en yaygın gerçekleşen ve tahrip edici gücü en büyük olan doğal felaketlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç; "Deprem hem bireysel hem de kurumsal düzeyde toplumsal yapı üzerinde derin izler bırakıyor. Tedbirli olarak, bu çalışmalara daha çok önem vereceğiz. Aksi halde, geçmişte olduğu gibi gelecekteki depremlerde de can ve mal kayıpları yaşanabilir. Şehrimizi geliştirip, güzelleştiriyoruz. Deprem konusunda da kolları sıvadık. Depreme dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla işbirliği halinde tutmak için şehrimizin zeminin röntgeni çekilecek" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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