Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Sonrası Prefabrik Yapılar Semineri Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Sonrası Prefabrik Yapılar Semineri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Sonrası Prefabrik Yapılar Semineri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 2 Mart Cumartesi Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri düzenleyecek. Seminerde, depremlerin prefabrik yapılar üzerine etkileri ve tasarım konuları ele alınacak.

01.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 Mart Cumartesi Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda eğitim ve gelişime verdiği özel önem doğrultusunda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehri depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hem vatandaşlara yönelik hem kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve seminerler düzenlemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri' düzenleyecek.

Seminer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 Mart Cumartesi saat 9.45'te gerçekleşecek.

Sertifikalı ve ücretsiz olan seminerde, Günkut Kara, Şerif Güner tarafından Depremlerin Prefabrike Betonarme Yapılar Üzerine Etkileri, Prefabrik Yapılarda Tasarım ve Uygulama Denetim konuları anlatılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Sonrası Prefabrik Yapılar Semineri Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Sonrası Prefabrik Yapılar Semineri Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement