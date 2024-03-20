Kayseri Büyükşehir Belediyesi IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi\'ni Duyurdu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi'nin yayımlandığını ve 3 alanda başvuruların kabul edileceğini duyurarak, "IPARD III Çağrı Takvimi çiftçimize, üreticimize hayırlı olsun" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi'ni yayımladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 11 yıllık girişimlerin ardından 2023 yılında tarım ve hayvancılık alanında IPARD kapsamına alınan Kayseri'yi de yakından ilgilendiren bir heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi'ni yayımladı. Çağrı takvimine uygun olarak; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme desteğine ilişkin proje başvuruları kabul edecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta Kayseri'yi Türkiye'de zirveye doğru taşımaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Üreticilerimiz, çiftçilerimiz TKDK çağrı takvimine göre 21 Mart'ta çağrı ilanı duyurulan Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar alanın başvurularını Mayıs ayında yapabilecekler. Ayrıca, çağrı ilanı Haziran ayı olarak duyurulan Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanında başvurularını Temmuz ayında, çağrı ilanı Temmuz ayı olarak belirlenen Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar alanında başvurularını Ağustos ayında yapabilecekler. Çağrı ilanı Ağustos ayı olarak duyurulan Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanında (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) için ise proje başvurularını Eylül ayında yapabilecekler."

Büyükkılıç, ayrıca Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar alanına 66 milyon Avro, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanına 80 milyon Avro, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar alanına 90 milyon Avro ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanında (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) alanına 12 milyon Avro olmak üzere toplam 248 milyon Avro destek bütçesi belirlendiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Kayseri'yi tarım ve hayvancılıkta lider illerden biri yapmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi çiftçimizi, üreticimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ