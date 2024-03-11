Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK\'ten Esma\'ül-Hüsna Sergisi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK eğitmeni Funda Uğur tarafından Maraş İşi ile Ramazan Ayı'na özel olarak hazırlanan ve 100 eserin yer aldığı Esma'ül-Hüsna Sergisi Açılış Programı'na katıldı.

Manevi huzur ikliminin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Ayı'nın ilk günü KAYMEK tarafından hazırlanan Esma'ül-Hüsna Sergisi açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi riyaset girişinde açılışı gerçekleştirilen Esma'ül-Hüsna Sergisi Açılış Programı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, KAYMEK eğitmeni Funda Uğur ve kursiyerler ile sanatsever kadınlar katıldı.

"141 alanda kurs veriyoruz"

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "KAYMEK'imiz 6'ncı üniversite anlayışı içerisinde yıllardır yapmış olduğu çalışmalar ile imzasını her alanda atıyor. Bu yönüyle takdir ve dua ediyorum. 141 alanda kurs veriyoruz, 141 kere maşallah diyoruz" dedi.

Hem hobi hem de sertifika ile istihdam imkanı sağlayan kurslar düzenlediklerinin altını çizen Büyükkılıç, "İspanyolca dahil, yavrularımız için 12 alanda dil kursu verdiğini biliyorum. İnsanların eğitimli, donanımlı olması için hem hobi hem de sertifika ile iş bulma açısından önem arz ediyor. Üniversitelerimizle, belediyelerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği halinde gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Kariyer Merkezi ile de gerekli destekleri sağlıyor" diye konuştu.

"KAYMEK, bir sanat, eğitim ve kültür merkezi oluyor"

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in adeta bir sanat, eğitim ve kültür merkezi olduğunu vurgulayarak, "Taşradaki ilçelerimiz dahil şehrin her noktasına dokunan bir yaklaşım içerisinde eğitim merkezi ağırlıklı olarak görevlerini sürdürüyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun 100 eserden oluşan bu çalışmayı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve beraberindekiler, kurdele kesimi ile açılışını yaptıkları sergide Allah'ın 99 isminin yer aldığı Maraş İşi eserleri ilgiyle gezerek, el emeği, göz nuru eserler hakkında bilgiler aldı.

KAYMEK eğitmeni Funda Uğur'un hazırladığı 100 eser, tarihi Selçuklulara kadar dayanan ve saray işlemesi olarak bilinen geleneksel el sanatlarından biri olan ve kendine özgü yapım aşaması olan Maraş İşi ile kumaşa çizilmeden, oyarak desen geçirme tekniği kullanılarak hazırlandı. - KAYSERİ