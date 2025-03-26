Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Sportif Kayseri Uygulaması - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Sportif Kayseri Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Sportif Kayseri Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kullanıcıların spor etkinliklerine kolay erişim sağlamasını hedefleyen 'Sportif Kayseri' uygulamasını yakın zamanda devreye alıyor. Uygulama, şehirdeki amatör spor müsabakalarına ve tesis bilgilerine erişim sunacak.

26.03.2025 12:02  Güncelleme: 12:04
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği 'Sportif Kayseri' uygulamasını yakın zamanda kullanıcılarla buluşturuyor. Şehirdeki spor etkinliklerine kolay erişim sağlayacak uygulama, Kayseri'nin spor kültürünü dijital ortamda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki spor yaşamını daha aktif ve ulaşılabilir hale getirecek önemli bir projeye imza atıyor.

Sporun ve sporcunun dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel projelerinden biri olan Sportif Kayseri, şehrin spora olan ilgisini arttırmak ve Kayseri'nin spor kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla geliştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ve Spor A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen Sportif Kayseri mobil uygulaması, Kayseri'deki tüm sporseverler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Tüm Bilgiler Tek Bir Platformda Toplanacak

Uygulama sayesinde, şehirdeki amatör spor müsabakalarına ve diğer spor etkinliklerine dair tüm bilgiler tek bir platformda toplanacak.

Uygulama, vatandaşların spor etkinliklerini takip etmelerini, spor salonları ve tesislerine dair detaylı bilgilere ulaşmalarını, antrenman programlarını incelemelerini ve güncel spor kurslarına katılmalarını mümkün kılacak. Ayrıca, Kayseri'deki spor müsabakalara katılma imkanı ve şehrin başarılı sporcularına dair bilgilere de kolayca ulaşılabilecek.

Kayseri, Altın Bayrak ödüllü '2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri' unvanına sahip olmanın haklı gururunu yaşarken, Büyükşehir, Sportif Kayseri uygulamasıyla bu unvanı dijital platformlarda da taçlandırmayı amaçlıyor. Uygulama, Kayseri'nin spor hayatını dijital ortamda daha görünür kılacak ve sporla ilgilenen herkese daha güzel bir deneyim sunacak.

Kayseri'deki spor tutkunları, kısa süre içerisinde store marketler üzerinden indirebilecekleri Sportif Kayseri uygulaması ile spor dünyasına kolayca adım atacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, kayseri, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Sportif Kayseri Uygulaması - Son Dakika

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