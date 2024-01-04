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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Değer Gençlik Merkezi'nde Eğitim Öğretim Dönemi Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Değer Gençlik Merkezi'nde Eğitim Öğretim Dönemi Dolu Dolu Geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu ödüllü projesi olan Değer Gençlik Merkezi'nde, KAYMEK tarafından düzenlenen eğitim öğretim dönemi gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Uzman eğitimci kadrosu tarafından verilen eğitimlerde gençlerin gelişimine önemli katkılar sunuluyor. Değer Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerler, atölyeler, sanat etkinlikleri ve spor faaliyetleri ile gençlerin yanında olunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin Değer Gençlik Merkezi\'nde Eğitim Öğretim Dönemi Dolu Dolu Geçiyor
04.01.2024 - 12:40,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu ödüllü projesi olan Değer Gençlik Merkezi'nde, eğitim öğretim dönemi dolu dolu geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) tarafından Değer Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitim öğretim dönemi, gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. KAYMEK'in uzman eğitimci kadrosu, Değer Gençlik kurslarında 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim veriyor. Yüz yüze verilen eğitimlerde uzmanlar öğrenciler ile birebir ilgilenerek gençlerin gelişimlerine önemli katkılar sunuyor.

GENÇLER, DOLU DOLU BİR HAFTA GEÇİRDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Değer Gençlik Merkezi'nde gençler, dolu dolu bir hafta geçirdi. KAYMEK, 6 farklı atölyede 26 farklı istasyonda eğitimlerini sürdüren Değer Gençlik Merkezi'nde her hafta gerçekleştirdiği seminerler, atölyeler, sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri ile gençlerin yanında oluyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALMIŞTI

'Gençliğe Değer' sloganı ile hizmet veren Değer Gençlik Kursları, ücretsiz olarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da 'Değer Gençlik' projesinin kazandırdığı ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Değer Gençlik Merkezi'nde Eğitim Öğretim Dönemi Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Değer Gençlik Merkezi'nde Eğitim Öğretim Dönemi Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika
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