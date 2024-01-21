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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ öğretim üyeleriyle deprem mühendisliği eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ öğretim üyeleriyle deprem mühendisliği eğitimi düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, Betonarme Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespit Eğitimi'ne ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükkılıç, eğitime katılarak öğretim üyelerine plaket takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ öğretim üyeleriyle deprem mühendisliği eğitimi düzenledi
21.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 14:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, Betonarme Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespit Eğitimi'ne katılarak, öğretim üyelerine plaket takdiminde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren 'Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, Betonarme Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespit Eğitimi'nin ikinci gününde Başkan Büyükkılıç, "Kentimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için verdikleri eğitimlerden dolayı değerli hocalarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Afet İşleri Daire Başkanlığı faaliyetlerine devam ediyor

Kayseri'de, deprem diğer doğal afetler konusunda eğitim ve çalışmalar gerçekleştirmek ve şehri afetlere karşı hazırlamak ve dirençli hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Afet İşleri Daire Başkanlığı, bu doğrultudaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda alanında uzman olan kişilerle de temas kuran Büyükşehir Belediyesi, iki gün boyunca Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yakut, Prof. Dr. Kağan Tuncay, Prof. Dr. Barış Bilici ve Prof. Dr. Erdem Canbay'ı konuk etti.

"Dirençli şehirleri oluşturma anlamında herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde ODTÜ'den öğretim üyelerinin de katkıları ile gerçekleşen çalışmanın faydalı olacağına inandığını ifade eden Büyükkılıç, "Dirençli şehirleri oluşturma anlamında herkes üzerine düşeni yapmaya çalışırken, sağlıklı ve doğru bilgilerle teknik heyeti buluşturmak ve onların bilgilerin gözden geçirmesine fırsat vermek ve anlayışımızı yenilemek doğru olandır diye düşünüyorum" diyerek, öğretim üyelerine teşekkür etti ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları ile daire başkanı ve ekibini de ufuklu, doğru adımlar atmaya çalışan çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Büyükkılıç, sürekliliğin esas olduğunu hiçbir şeyin statik olmadığını vurguladı

Hem dirençli şehirleri oluşturmada hem de bilgi akışını sağlamada sürekliliğin esas olduğunu ve hiçbir şeyin statik olmadığını ve yeni anlayışların, buluşların söz konusu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm ve altyapı noktasında Kayseri'nin iyi bir noktada olduğunu paylaşarak daha da iyi yerlere gelmek amacında olduklarını ve deprem yönetmeliklerine şehir olarak çok duyarlı olduklarını, gecekondulaşmaya da fırsat vermemeye çalıştıklarını ifade etti.

Kayseri'nin 1994'ten beri bir milat oluşturduğunu ifade eden Büyükkılıç, sürekli şehri yenileme, bunun altyapısını oluşturma, üzerlerine düşen düşmeyen ama kurumlarla iş birliği ile yapılması gereken tüm alanlarda var olduklarını söyledi. 16 ilçeye bir büyükşehir anlayışı içerisinde yanlarına alarak onlara yol gösterdiklerini de ifade eden Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlarla, kendilerine ışık tutan bilim adamları ile iş birliğini önemseyerek çalışmaların süreklilik arz etmesini beklediğini paylaştı.

Deprem ve yapıların davranışı konusunda 4 başlıkta bilgiler paylaşıldı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yakut, Prof. Dr. Kağan Tuncay, Prof. Dr. Barış Bilici ve Prof. Dr. Erdem Canbay tarafından, deprem ve yapıların davranışı konularında, 'Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar', 'Betonarme Yapıların Deprem Davranışı', 'Hızlı Tarama Yöntemleri' ve 'Hasar Tespit Eğitimi' gibi 4 başlıkta, slayt sunumu eşliğinde katılımcılar bilgilendirildi.

Büyükkılıç'tan öğretim üyelerine plaket

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, ODTÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yakut, Prof. Dr. Kağan Tuncay, Prof. Dr. Barış Bilici ve Prof. Dr. Erdem Canbay'ın gerçekleştirdiği eğitimlerin sonunda Başkan Büyükkılıç, öğretim üyelerine plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim sunumlarına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personeli de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından her ay mesleki eğitimlerin yapılması planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ öğretim üyeleriyle deprem mühendisliği eğitimi düzenledi - Son Dakika


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