Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. İncesu Kamp ve Karavan Festivali\'nde yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 1. Geleneksel İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde çocuk ve gençlere spor dolu eğlenceli vakit geçirme imkanı sağladı.

27.05.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Kayseri'de sporu bir alışkanlık haline getirerek, Kayserililerin sağlıklı yaşamasına katkı sunmak amacıyla sporu adeta vatandaşın ayağına getirirken, 1. Geleneksel İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde de yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Spor A.Ş. sağlıklı bireyler yetiştirmek için sporu bir yaşam şekli haline getirmek amacıyla spor faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de kurulan ilk spor şirketlerinden biri olma özelliğindeki Spor A.Ş. kurulduğu günden bu zamana kadar spor ve etkinlik adına yüzlerce önemli çalışmaya imza atarken, sporun olduğu her yerde yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İncesu Belediyesi ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleştirilen 1. Geleneksel İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde yerini alan Spor A.Ş., festivale katılan başta çocuk ve gençlerin, spor dolu eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Festivalde minikler, şişme oyun alanları ve ahşap oyun alanları gibi eğlenceli aktivitelerin yer aldığı festivalde doyasıya spor yaparak eğlendi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş., sporu bir yaşam biçimi haline getirmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için faaliyetlerine devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. İncesu Kamp ve Karavan Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika
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