Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarıyla Ödüle Layık Görüldü

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Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Prof. Dr. Metin Sözen'in adına verilen Koruma Büyük Ödülü'nü kazanan bütüncül koruma stratejisini süreklilik içinde hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan, 7 bin yıllık tarihi ile medeniyetler şehri olan Kayseri'de tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarihe ve turizme yaptığı yatırımlar, ülke genelinde övgüyle bahsediliyor.

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldüğü 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, kitaplaştırıldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından edebiyat dünyasına kazandırılan Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Kitabı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geniş yer ayrıldı.

Kitabın kapağında Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Vadisi, Tahtalı Kilisesi'ne ait tarihi bir fotoğraf yer alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'nın yıllardır emek vererek oluşturduğu kültür ve turizm öncelikli kalkınma modeline altlık teşkil eden, bölge ölçeğinde yapılan planlamalarla belirlediği turizm rotasının duraklarının arasında yer alan çalışmalara detaylı bir şekilde yer verildi.

Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederek, "Bu yıl 22'ncisini düzenlediğimiz Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 9 Proje Ödülü, 9 Uygulama Ödülü, 9 Süreklilik Ödülü ve 7 Başarı Ödülü sahiplerini buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıççık Belediyesi Jüri Ödülüne değer görülürken, Prof. Dr. Metin Sözen'in adına verilen Koruma Büyük Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin oldu" diye konuştu.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni Tebrik Ediyorum"

Kayseri Büyükşehir'in bütüncül koruma stratejisini süreklilik içinde hayata geçirdiğine vurgu yapan Güngör, "Yapı ölçeğinden arkeolojik mirasa uzanan doğal ve kültürel miras projelerine her yıl yeni kazanımlarla devam eden, bütüncül koruma stratejisini süreklilik içinde hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de kitapta yer alan yazısında, "Her konuşmamda vurguladığım bir kavram, bir kelime vardır: Okul. Yaptıklarımızı sistemli hale getirir, kaydedip belgeler, farklı uygulama yöntemleri geliştirerek ilerlersek bir okul gibi çalışır, üreterek büyürüz. Bu yılın Özendirme Yarışması kataloğuna baktığımda bunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl yarışmaya 2'si proje, 8'i uygulama kategorisinde olmak üzere 10 projeyle başvurdu. Uzun yıllar kent içinde ve çevresinde yürüttüğü koruma çalışmalarını birer birer uygulamaya geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tek yapı ölçeğinden arkeolojik mirasa uzanan doğal ve kültürel miras projelerine her yıl yenilerini ekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütüncül koruma stratejisini hayata geçirmesi ve süreklilik içinde yürütülen çalışmalarla kent merkezi ile ilçelerindeki çok katmanlı miras alanlarını korumaya devam ettiğini gösteren yaklaşımıyla Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne değer bulundu.

Yarışmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Ağırnas Çevreş Değirmeni ve Aziz Georgios Kilisesi projeleri ile Abdurrahman Gazi Türbesi, Seyyid Burhanettin Mezarlığı Türbe Buluntusu, Basın Müzesi, Kültepe Kaniş Karum Ziyaretçi Merkezi Müzesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Soğanlı Örenyeri Tahtalı Kilise, Tavukçu Mahallesi Tarihi Mahalle Fırını, Tavukçu Mahallesi Konutlar uygulaması olmak üzere 2 proje, 8 farklı uygulaması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü kazandırdı. - KAYSERİ