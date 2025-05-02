Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı Sunumu Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde; Ulaşım Master Planı çerçevesinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dursun Ataş ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarına kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önem verdiği Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi başta olmak üzere Ulaşım Master Planı kapsamında detaylı bir sunum yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen sunum toplantısına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını belirterek, büyükşehirler arasında son 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak, birinci olduklarını ifade etti.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen tarafından, Ulaşım Master Planı çerçevesinde sunum gerçekleştirildi. - KAYSERİ