Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Kayseri'ye ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmetini başlatıyor.

5 üniversitesi ve yüzlerce yükseköğrenim öncesi eğitim kurumu ile öğrenci şehri Kayseri'nin öğrenci ve genç dostu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği Kayseri'ye ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmetine bu yılda devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi bünyesinde 153 Çağrı Merkezi ve Mobil Beyaz Masa birimleri üniversite öğrencilerine ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunacak.

Üniversitelerin akademik yıla başlamasıyla birlikte kente gelecek üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin hiçbir konuda zorluk yaşamaması adına uygulanan proje kapsamında Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, 09-27 Eylül arası Erciyes Üniversitesi Bankamatikler, 23 Eylül'de Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri, 09-27 Eylül arası Talas Kız Yurdu, 09-27 Eylül arası Cumhuriyet Meydanı ve 13-16 Eylül arasında ise Şehirlerarası Terminal lokasyonlarında stant kuracak. Kurulacak stantlarda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilerin kenti tanımasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Ayrıca, öğrencilerin talep ve önerileri alınarak ilgili birimlerle iletişime geçilecek hizmet çerçevesinde stantlarda, Büyükşehir'in tüm hizmetlerinin tanıtımı da yapılacak. KAYMEK A.Ş. tarafından ilgili stantlarda öğrencilere, tesislerde bulunan kurs imkanları ve ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinin tanıtımı da yapılacak ve Ulaşım A.Ş. tarafından da standa gelen öğrencilere öğrenci kartlarının vize işlemlerini kolaylıkla yapma imkanı sunulacak. Ulaşım A.Ş. tarafından aynı zamanda, kentteki ulaşım hatları hakkında bilgiler de kente ilk kez gelen öğrencilere aktarılacak. Büyükşehir'in ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetini gerçekleştireceği bölgelerde çadır kurulumu masa, sandalye, su ihtiyacı ve personel yemekleri de KAYTUR A.Ş. tarafından karşılanacak. Spor A.Ş. ise ilgili tüm stantlara tanıtıma yönelik materyallerini yerleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile Kayseri'ye ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler kenti tanıma, acil ihtiyaçlarını karşılamada yabancılıktan kaynaklı güçlükleri aşma imkanının yanı sıra kentin öğrencilere sunduğu tüm imkanlar hakkında bilgi sahibi olabilecek. - KAYSERİ