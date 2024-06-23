Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarını Bakım ve Onarım Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarını Bakım ve Onarım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarını Bakım ve Onarım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında ilginin arttığı 28 adet yüzme havuzunun bakım ve onarımını gerçekleştirerek daha temiz ve güvenli bir hizmet sunuyor.

23.06.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yaz ayları ile birlikte ilginin arttığı 28 adet yüzme havuzunun bakım, onarımını gerçekleştirerek daha nezih ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzlarıyla vatandaşlara hizmet verirken, sporseverlerin havuzlardan daha temiz, daha güvenli ve daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzlarının bakım, onarım ve günlük dezenfektasyon çalışmaları, 'etkin ve kaliteli hizmet' anlayışı doğrultusunda titizlikle yürütülüyor. Ekipler; Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 28 adet yüzme havuzunun tüm bakım, onarım işlemleri ve kimyasal analizlerini, otomasyon sistemlerinin kontrolünü ve denetimini yaparak vatandaşların havuzları daha temiz, daha güvenli ve daha etkin bir şekilde kullanmaya devam edebilmesine imkan sundu. Aktif olarak kullanılan 28 adet havuzda ayrıca, Teknik, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük dezenfektasyon işlemleri yapılarak sıkada sistemi ile 24 saat havuzların takibi gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, titiz ve özverili çalışmalarla yaz döneminde yüzme havuzları ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarını Bakım ve Onarım Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 15:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarını Bakım ve Onarım Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement