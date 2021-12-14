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Kayseri Büyükşehir ulaşımı cebe sığdırdı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir ulaşımı cebe sığdırdı

14.12.2021 11:10
Kayseri Büyükşehir ulaşımı cebe sığdırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 'KBBTRAFİK' adlı cep telefonu uygulaması ile Kayseri'deki merkez ve kırsal bütün ulaşım dahilindeki durak ile toplu ulaşım araçlarının bilgisini cep telefonlarına sığdırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 'KBBTRAFİK' adlı cep telefonu uygulaması ile Kayseri'deki merkez ve kırsal bütün ulaşım dahilindeki durak ile toplu ulaşım araçlarının bilgisini cep telefonlarına sığdırdı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdan sorumlu birimi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç'ın ulaşım konusundaki vizyonu ve birikimi ile çalışmalarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir çalışmaya imza atan daire başkanlığı, KBBTRAFİK uygulamasını vatandaşların hizmetine sunuyor.

BÜYÜKŞEHİR, PROJELERİ İLE HALKA ULAŞIYOR, ÇALIŞMALARI İLE HALKI ULAŞTIRIYOR

Ulaşımda Kayseri'ye hemen her yeni gün bir hizmeti kazandırarak şehirdeki ulaşım konforu ile güvenliğini arttırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, projeleri ile halka ulaşıyor, çalışmaları ile halkı ulaştırıyor. Kayseri'deki ulaşımı, toplu taşıma araçları geliş gidiş saatleri, trafik yoğunluk durumu gibi ulaşıma dair pek çok bilgiyi anlık olarak cep telefonlarına sunan Büyükşehir Belediyesi'nin KBBTRAFİK uygulaması, tüm akıllı ulaşım sistemi bileşenlerine de erişim sağlayabiliyor.

KIRSAL DAHİL TÜM TOPLU TAŞIMAYI İÇERİYOR

İOS ve Android versiyon olarak hizmet vermeye başlayan KBBTRAFİK adlı program, Kayseri'deki kırsal alanlar dahil bütün toplu ulaşım araçları ile duraklara ilişkin bilgileri anlık olarak cep telefonlarına iletecek. Araç takip özelliği sayesinde araçların duraklara geliş zamanını hatasız bildiren uygulama ile vatandaşlar, ilgili durağa yarım saat içerisinde gelecek araçlar ve hattaki konumlarını, ayrıca sefer saatlerini görebilecek. Vatandaşlar KBBTRAFİK uygulamasından ücretsiz yararlanabilecek.

UYGULAMADA ULAŞIMA DAİR HER DETAY YER ALIYOR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan KBBTRAFİK uygulaması ile anlık trafik yoğunluğu, bisiklet istasyonları ve otopark doluluk durumu bilgisi ve bilet dolum noktalarına erişim imkanı sağlanması gibi kentteki ulaşıma dair tüm detaylar yer alıyor. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir ulaşımı cebe sığdırdı
Kayseri Büyükşehir ulaşımı cebe sığdırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir ulaşımı cebe sığdırdı - Son Dakika


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