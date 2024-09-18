Kayseri\'de 12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na katılan sporcu ve velileri, turnuvadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, minik sporcuların ve ailelerinin büyük beğenisini aldı. Renkli ve çekişmeli geçen turnuvaya ikiz çocuklarının katıldığını ifade eden Aylin Mayda, iki kızının da Spor A.Ş. sporcusu olduğunu dile getirerek, "Bu turnuvayı düzenledikleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, Spor A.Ş. ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvada ikizlerimden Betül Mayda turnuva ikincisi oldu. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İlk defa şehir dışından böyle büyük bir organizasyona katılmış olduk. Her şey için teşekkür ederiz. Umarız tekrar olur" diye konuştu.

Bilal Demir adlı vatandaş ise turnuvaya Kahramanmaraş'tan geldiklerini ifade ederek, oğlunun tenis turnuvasına katıldığını söyledi. Demir konuşmasında, "Oğlumu getirdim. Güzel bir organizasyon. Devamını diliyoruz. Herkesi tebrik ediyorum. Kayseri'yi de görmüş olduk bu vesile ile. Bu alanı bize tesis eden kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum" dedi.

"Hepimizin güzel dereceleri oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim"

Turnuvadaki tenis sporcularından Ada isimli sporsever de Kırşehir'den annesi ve yakın arkadaşları ile geldiğini dile getirerek çok iyi sonuçlar çıkardıklarının altını çizdi. Ada, konuşmasında, "Hepimizin güzel dereceleri oldu. Ayrıyeten Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim" sözleri ile duygu ve düşüncelerini paylaştı. - KAYSERİ