Kayseri'de 12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de 12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

Kayseri\'de 12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, sporcular ve ailelerinden tam not aldı. Katılımcılar, organizasyon için belediyeye teşekkürlerini iletti.

18.09.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na katılan sporcu ve velileri, turnuvadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, minik sporcuların ve ailelerinin büyük beğenisini aldı. Renkli ve çekişmeli geçen turnuvaya ikiz çocuklarının katıldığını ifade eden Aylin Mayda, iki kızının da Spor A.Ş. sporcusu olduğunu dile getirerek, "Bu turnuvayı düzenledikleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, Spor A.Ş. ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvada ikizlerimden Betül Mayda turnuva ikincisi oldu. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İlk defa şehir dışından böyle büyük bir organizasyona katılmış olduk. Her şey için teşekkür ederiz. Umarız tekrar olur" diye konuştu.

Bilal Demir adlı vatandaş ise turnuvaya Kahramanmaraş'tan geldiklerini ifade ederek, oğlunun tenis turnuvasına katıldığını söyledi. Demir konuşmasında, "Oğlumu getirdim. Güzel bir organizasyon. Devamını diliyoruz. Herkesi tebrik ediyorum. Kayseri'yi de görmüş olduk bu vesile ile. Bu alanı bize tesis eden kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum" dedi.

"Hepimizin güzel dereceleri oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim"

Turnuvadaki tenis sporcularından Ada isimli sporsever de Kırşehir'den annesi ve yakın arkadaşları ile geldiğini dile getirerek çok iyi sonuçlar çıkardıklarının altını çizdi. Ada, konuşmasında, "Hepimizin güzel dereceleri oldu. Ayrıyeten Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim" sözleri ile duygu ve düşüncelerini paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, kayseri, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
18:23 Lübnan’dan korkunç görüntüler Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
18:22 Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
17:44 Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!
17:07 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi
16:56 Icardi’den Okan Buruk’a sürpriz telefon Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
16:33 Şoförün dikkatsizliği neden oldu İkram kamyonu, uçağa çarptı Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!
16:27 Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım
16:22 Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 12:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement