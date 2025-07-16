Kayseri'de 15 Temmuz'da vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İhanet gecesinde iman, inanç bir meşale oldu milletimiz için" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Demokrasi Yürüyüşü' yaptı. Atlı polislerinde eşlik ettiği yürüyüşte, Türk Bayrakları dalgalandırıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen protokol üyeleri, meydanı dolduran vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "9 yıl önce bu millete diz çöktürülmek istendi. Milletimizin yükselişi durdurulmak istendi. Karanlık bir gecede milletimize komplolar kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla halkımız meydanlara; binler, yüzbinler, milyonlar meydanları doldurdu. 9 yıl önce ben Kayseri'de değildim. Ancak Kayseri'nin o zamanki haberlerine, videolarına baktığımda bu meydanda 200 bin kişinin olduğu görülüyordu. Kayseri'de çok büyük bir direniş vardı ve Kayseri, oldukça net bir şekilde bu ülke, bu millet diz çökmeyecek demenin nişanesiydi. O gece, yine o günden beri her 15 Temmuz'da bu meydan doluyor. Sizler bu meydana gelerek coşkuyla 'Biriz, beraberiz!' diye haykırıyorsunuz. O gün için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi ifade ediyorum. O günden Kayseri'den gazilerimiz, şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, "Her zaman olduğu gibi, binlerce yıllık tarihimizde süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimiz söz konusu olduğunda Kayseri ve Kayserili daima ayaktadır. Bugün de, 9 yıl önce olduğu gibi aynı heyecanla, aynı hassasiyetle bu hain darbe girişimini lanetlemek için, bunların akamete uğratıldığını bir kez daha dünyaya göstermek için buradayız, beraberiz. Ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye canını hiçe sayan; ister Çanakkale olsun, ister Milli Mücadele olsun, ister 15 Temmuz olsun, bu milletin mayası bu. 15 Temmuz'da bir kez daha milletimiz bunu gösterdi. 15 Temmuz, bir anlamda bizim medeniyet yürüyüşümüzü bir kez daha bize hatırlattı. Dirilişimizin, kendimize gelişimizin miladı da 15 Temmuz'dur. Bunu unutmayalım. İhanet gecesinde iman, inanç bir meşale oldu milletimiz için, bütün topluluklar için ve millet iradesiyle bu karanlığı yırttı. Türkiye'nin, tarihimizin en hain girişimlerinden birisi olan bu 15 Temmuz hain darbe girişimi, çok büyük bir başarıyla, bu karanlık gecede bu teröristlerin, hain darbecilerin yaptıkları tuzaklara düşmeden, onların aldatmalarına gelmeden kendini kurtardı temizledik. TSK, jandarmamız, polisimiz ve tüm vatandaşlarımız; bayrağına, vatanına, milletine bağlı olanlar hiçbir emir ve talimat beklemeksizin, gözünü kırpmadan bu hainlere karşı durabildi, durabildik. Korku nedir bilmeden, hiçbir şekilde çekinmeden, ölümü aklına getirmeden vatanı ve milleti için ne yapması gerekiyorsa hep beraber aynı şeyi yaptık. Hiçbir zaman bu memlekette bu millet hainlere imkan vermedi, geçit vermedi, vermeyecek. Bu Çanakkale ruhuyla, Milli Mücadele ruhuyla, Söğüt ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla mücadelemiz devam ediyor. Sevgili Kayserililer, gerçekten Kayserili olmaktan dolayı iftihar ediyorum. Gurbetçileriyle, yaşayanlarıyla gerçekten şehrimiz ve dar-ı iftarımız. Kısacası o geceyi unutmayacağız, terörü unutmayacağız ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüp inşallah hep birlikte terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ve ihya edeceğiz. Bütün dünyaya şunu söylüyoruz: Bu millet asla diz çökmez, çöktüremeyeceksiniz. Elhamdülillah, Allah bize orada güç verdi, bu imtihanı başarıyla tamamladık. O yüzden ne kadar şükür etsek azdır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi Yusuf Çiftçi ise, "15 Temmuz gecesi evimdeydim. Televizyonum yoktu, haberleri telefondan öğrendim. 'MİT vuruldu', 'Meclis saldırı altında', 'Köprü kapandı' gibi haberleri görünce anladım ki bu bir darbe girişimi değil, apaçık bir ihanetti. Hemen abdest alıp sevdiklerimden helallik istedim. Çünkü biliyordum ki, her vatan evladı gibi bu vatanı korumak için orada olmam gerekiyordu. Köprüye vardığımda herkes aynı amaç için oradaydı. Kadın, erkek, yaşlı. Hep birlikte omuz omuzaydık. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ama bir daha olursa, yine çıkarız, yine yürürüz, yine can veririz" dedi. - KAYSERİ