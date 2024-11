Kayseri\'de 438 Hafıza Belge Verildi

Yerel

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program ile kentte bulunan Kur'an Kurslarında ve 17 Hafızlık Okulu'nda eğitimini tamamlayan 438 öğrenciye Hafızlık Belgesi verildi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek" dedi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an- Kerim tilavetinin ardından başlayan törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Müsikisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca, protokol üyeleri, hafızlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Müsikisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca, katılımcılara sevilen eserlerini seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Kayseri bugün bambaşka. Her zaman da başka. Dini hassasiyet, manevi değerler, milli değerler ve kültürel değerler dile geldiğinde Kayseri ülkemizde her zaman öncü olmuş, tarihin derinliklerinde, Erciyes'in gölgesinde nice yiğitler, nice alimler, nice veliler yetiştirmiştir. Yetiştirmeye de devam ediyor. Hafız, Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. Öyle ki Rabbimiz hafız olması amacıyla Kur'an-ı Kerim'de; "O yüce kitabı ben indirdim, muhakkak ki yine onu kıyamete kadar muhafaza edecek, koruyacak olan benim" diyor. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz'e inmeye başladığı andan itibaren peygamberimiz ve sahabeler onu ezberlemeye başladılar. Vahiy katipleri de yazdılar. Daha sonra da günümüze kadar geldi. Kur'an'ı taşıyanlar, İslam'ın bayrağını, sancağını taşıyorlar. İslam'ın sancağını taşıyan hafızlarımızı tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Ben çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Burada sizlere baktığımda muhteşem bir sahne görüyorum ve annelerinizin, babalarınızın sizlere heyecanla, gururla baktığını görüyorum. Değerli anneler ve babalar en büyük gurur sizin. Sizler emek verdiniz, uyumadınız. Bazen çocuklarınıza hasret kaldınız, bazen kıyamadığınız günler oldu ama istediniz ki Allah'ın kelamını öğrensinler. Hem bu dünyalarını, hem öteki dünyalarını kurtarsınlar. Çünkü biz Müslümanız. Biliyoruz ki bu dünyadan başka bir dünya daha var. O yüzden hepinizle gurur duyuyoruz. Sevgili hafızlarımız, dünyanın birçok yerinde dinimize ve peygamberimize bazı alçaklar hakaret ediyorlar. Fakat bilmiyorlar ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu binler bu salonları doldurmaya devam edecek. Bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek. Peygamberimizin ismini anarken kalpleri titreyecek, heyecandan gözyaşı dökecek. Çünkü Kayseri de Peygamber Efendimiz'e aşık. Orada bir afiş var " Gazze'ye selam" diye. Hepimiz buradan Gazze'deki kardeşlerimize selam gönderiyoruz. İnşallah daha binlerce yıl bizim dinimiz dünyaya adalet getirecek. Gençlerimizin heyecanına ortak olan herkesi saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. - KAYSERİ