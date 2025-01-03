Kayseri\'de 46. ERVA Spor Kulübü Açılışı Gerçekleşti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında 46'ıncı ERVa Spor Kulübü açıldı.

Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ERVA Proje kapsamında hazırlanan Kayseri Park ERVA Spor Kulübü"nün açılışı yapıldı. Açılışa Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcıları Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Valimizin tam 1 yıl önce başlattığı proje ile çığ gibi büyüyen ERVA spor okullarının 46.'sınıda heyecanla açıyoruz. İnşallah burada yüzlerce sporcuyu yetiştireceğiz. Bugün açılışını yaptığımız spor kulübü ile birlikte 12 bine yakın sporcumuzla, 120'nin üzerinde antrenörümüz, 176 eğitmenimiz var. Gençlerimiz buradaki programlarımızla önümüzdeki yıllarda geleceğe yön veren şampiyon sporcular olacaklar" dedi.

"ERVA Spor Kulübü çok değerli bir proje"

Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Çetinkaya, "ERVA Spor Kulübü çok değerli bir proje. 4-18 yaş aralığındaki sporcuların spora kazandırılmasından ziyade önümüzdeki açılacak olan spor okulları ile Kayseri'de başlayan bu hareket Türkiye'nin en büyük spor kulübü olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki ERVA'lar olduktan sonra 'Türkiye'nin en büyük spor okulu' diyebileceğiz. Çünkü şuan bile lisanslı sporcu olarak baktığımız da 3 büyüklerden bile lisanslı sporcusu var. Bu gurur Kayseri'mize yeter" diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da; "ERVA Spor Okulları'nın sayısı 50'ye yaklaştı. En çok da Melikgazi'de. Gençler adına teşekkür ediyorum. Gençlere sahip çıkma adına ERVA Spor Okulları çok önemli bir yere sahip. Bu bölgemiz zaten kentsel dönüşüm çerçevesinde yoğun nüfusu olan bir bölge. Dolayısıyla gençlerimize güzel hizmet verecektir. Biz de belediye olarak inşallah ilave desteklerimizi burada sunacağız. Kentsel dönüşümde 20 blok daha bitirmek üzereyiz. Dolayısıyla buraya güzel bir sosyal tesisi kazandıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Son 20 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığımız spor tesisleşmesinde ülkemize çağ atlattı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da; "Son 20 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığımız spor tesisleşmesinde ülkemize çağ atlattı. Bakanlığımızın şehrimizin muhtelif yerlerine dağılmış bir sürü spor tesisleri var. Sporcu yetiştirme merkezleri de ülkemiz sporuna ciddi katkılarda bulunuyor. Büyükşehir belediyemiz olmak üzere bütün ilçe belediyelerimiz şehrimizin gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapması için her türlü imkanı hazırlıyor. Ben bu şehirde doğdum ve büyüdüm. Vallahi bugünleri hayal edemezdik" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize karşı kurulan tuzaklara meydan okuyoruz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; "Buradan, Kayseri'den meydan okuyoruz. Gençlerimize karşı kurulan tuzaklara karşı, meydan okuyoruz. Buradan haykırıyorum, ne yaparsanız yapın, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Gençlerimizi Türk milletinin al bayrağının peşinden koşmalarına mani olamayacaksınız. Emniyetimiz, jandarmamız demir yumruğu ile gençlerimizi zehirlemek isteyenlerin karşısında duruyor. Bizlerde her mahalleye spor okulu açarak gençlerimize spor imkanı sağlayacağız. Belediyelerimizle ve bizim yaptıklarımızla Kayseri bir spor şehri olacak. Değerli arkadaşlar, bu millet sizden çok şey bekliyor. Sadece Türk milleti değil, koskoca bir mazlumlar coğrafyası sizlerden bir ümit bekliyor. O nedenle Türk milleti ve Türk gençliği, spor salonlarına, kütüphanelere yakışır. Ne olursan olsun pes etmeyin ve spor salonlarını doldurun" ifadelerini kullandı.

Protokol, açılışın ardından sporcuların düzenlediği gösterileri izledi. - KAYSERİ