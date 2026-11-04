Kayseri'de 76'ncı ERVA Kulübü açıldı, Vali Çiçek çocukları vatan saydıklarını söyledi - Son Dakika
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Kayseri'de 76'ncı ERVA Kulübü açıldı, Vali Çiçek çocukları vatan saydıklarını söyledi

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Kayseri\'de 76\'ncı ERVA Kulübü açıldı, Vali Çiçek çocukları vatan saydıklarını söyledi
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Kayseri\'de 76\'ncı ERVA Kulübü açıldı, Vali Çiçek çocukları vatan saydıklarını söyledi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde 76'ncı NYO ERVA Spor Kulübü açıldı. Vali Gökmen Çiçek, açılışta "Biz her bir çocuğumuzu vatan olarak görüyoruz" dedi ve ERVA'da 19 bin 69 sporcu bulunduğunu belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 76'ncı ERVA Spor Kulübü'nün açılışında yaptığı konuşmada, "Biz her bir çocuğumuzu vatan olarak görüyoruz" dedi.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında, Nuh Yaşar Metal ve Ağaç Sanayi Tic. A.Ş. adına Doğan ve Mehmet İçingir tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde hayata geçirilen 76'ncı NYO ERVA Spor Kulübü açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Biz her bir çocuğumuzu vatan olarak görüyoruz. "Eğer çocuklarımız düşerse vatan düşer, bayrak düşer" diyoruz. Onlara "Pes etmeyeceksiniz, yılmayacaksınız, yıkılmayacaksınız. Size kurulan tuzakları yerle bir edeceksiniz. Çünkü siz Türk Milletinin geleceğisiniz" diyoruz. Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız karşımda. Buradan söz veriyoruz. Gençlerimize tuzak kurmak isteyen bütün tuzakları, devletimizin demir yumruğuyla yerle bir edeceğiz. Zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımıza sosyal medyada kurulan tuzaklara izin vermeyeceğiz. Bizim çocuklarımız spor salonlarında olacak, sanat salonlarında olacak, ilim yuvalarında olacak. Onlar vatanını, memleketini, milletini her şeyden daha çok sevecekler. İşte bunun için Kayseri'de büyük bir mücadele veriyoruz. 3 yılda dertli insanlar bir araya geldik. Hamilerimiz, sponsorlarımız, antrenörlerimiz, müftülüğümüz, milli eğitimimiz ve gençlik sporumuz bir araya geldik. Bugün itibariyle ERVA'da 19 bin 69 sporcu var. Muhtarlarımız, belediyelerimiz "her konuda ERVA bir meydan okuma" diye yanındalar. Evet, meydan okuyoruz. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz diye meydan okuyoruz. Değerli arkadaşlar, ben dertli insanlarla beraber ERVA'yı yürüttüğümüz için çok mutluyum" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz dua ederken, kurdele kesilerek kulübün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Çiçek'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, vali yardımcıları, hayırseverler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA
Gökmen ÇiçekKocasinanKayseriGüncelYerelSporSon Dakika

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