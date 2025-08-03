Kayseri\'de 8 Bin Amatör Telsizci Yetiştirildi

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) Başkanı Yavuz Altıntop; muhtemel afetlerde yaşanabilecek elektrik kesintileri, telekomünikasyon sistemlerinde oluşabilecek çökmeler gibi olumsuzluklarda iletişimin telsizlerle sağlanacağını kaydederek; "2017 yılından bugüne kadar toplamda 8 bin telsizci yetiştirdik" dedi.

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) Başkanı Yavuz Altıntop, afetlerde telsizin alternatifin olmadığını ifade ederek; "Bütün haberleşme sistemleri çöktüğünde sadece telsizlerin çalışacağını bilmemiz gerekiyor. Afet ya da acil durumlar gibi olağanüstü durumlarda, telsizle çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği vermek üzere biz amatör telsizciler yetiştiriyoruz. Amatör telsizciliğin önemi; bütün telekomünikasyon sistemleri çöktüğünde, amatör telsizciler ellerindeki telsizlerle sadece el telsizi, araç telsizi, sabit merkez telsizleri ile değil; HF (eyçef) dediğimiz, uluslararası görüşme yapabilecek, en az 5 bin milin üzerinde mesafelerde haberleşme sağlayan telsizlerle de iletişim kurabilirler. Ayrıca; bu telsizlerle imdat çağrısı yapılması da mümkündür. Deprem anında baz istasyonlarının binaların üstlerinde ya da şehir dışındaki alanlarda bulunması sebebiyle, elektrik kesintilerinden oldukça etkilenirler. Fakat telsiz sistemlerinin susmak gibi bir özelliği yoktur ve alternatifleri de bulunmamaktadır. Telsiz mandalına bastığınızda, 8-10 kilometrelik mesafede sabit merkez telsizleri ya da ara telsizler üzerinden görüşme yapılabilir. Buna ek olarak, daha güçlü haberleşme için HF dediğimiz telsizlerle, örneğin Kayseri'den Ankara'ya çok net bir şekilde bilgi aktarımı sağlanabilir. Afetlerde telsizin kesinlikle alternatifi yoktur" dedi. Dernek olarak Kayseri AFAD İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde amatör telsiz eğitimleri verdikleri verdiklerini ifade eden Altıntop; "Bu sebeple dernek olarak Kayseri AFAD İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokole istinaden, destek ve haberleşme gönüllüleri, AFAD gönüllüleri ile akredite derneklerin ihtiyaç duyduğu telsiz kullanımı ve kurulum eğitimlerini veriyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz ilk eğitim; 'Amatör Telsizcilik Hazırlık Eğitimidir'. AFAD İl Müdürlüğümüz, eğitim sayımızı 5'e çıkardı. Bu eğitimlerde önce telsizlerin kullanım ve kurulum eğitimi veriliyor. Daha sonra, afet ya da acil durumlarda kullanılacak haberleşme sistemlerinin kullanım ve kurulum eğitimi istiyor. 4. eğitimde ise, telsiz antenlerini yapma, kendi antenini kendi kurma eğitimleri veriliyor. 5. ve son modülde ise, ilgili kanun, yönetmelik ve etik kurallar öğretiliyor. Tüm bu eğitimler protokole istinaden ücretsiz olarak verilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerimiz ücretsizdir"

2017 yılından bu yana Kayseri'de 8 bin amatör telsizci yetiştirdiklerini sözlerine ekleyen ve AFAD İl Müdürü Rifat Genç'e teşekkürlerini ileten KATED Başkanı Yavuz Altıntop; "2017 yılından bugüne kadar toplamda 8 bin telsizci yetiştirdik. Bu eğitimler, AFAD İl Müdürlüğü'nün afet farkındalık ve hazırlık çalışmaları kapsamında amatör telsizcilik eğitimi olarak verilmiştir. Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir. 12 yaşını doldurmuş, sicili temiz her Türk vatandaşı bizim için potansiyel bir öğrencidir. Eğer bu konuda bize yardımcı olmak isteyen, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği vermek isteyen insanlar varsa, biz Kayseri Amatör Telsizciler Derneği olarak onları davet ediyoruz. Tüm eğitimlerimiz, AFAD İl Müdürlüğü altyapısı üzerinden devam etmektedir" diye konuştu. - KAYSERİ