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Kayseri'de Afet Evleri Artıyor

Kayseri\'de Afet Evleri Artıyor

Yeşilhisar'da kaya düşmesinden etkilenenler için yapılan 101 afet evi tamamlandı, 8 ev inşaatta.

06.10.2024 12:03
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan afet evleri göz kamaştırıyor. Tamamlanan evlerin sayısı 101'e ulaşırken 8 evin de yapım çalışması devam ediyor.

'Afet bölgesi' olarak belirlenen Başköy Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmelerinden etkilenen vatandaşların muhtemel afetlerden korunabilmesi için yapılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde tespit edilen yeni yerleşim yerlerinde yapılan afet evleri yükselmeye devam ediyor. Muhtemel kaya düşmeleri ve can kayıplarının önüne geçilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç, "Bizler; meydana gelen afetlerde müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde muhtemel afet riski olan alanlarda da çalışmalarımızı yapıyoruz. 7269 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleşebilecek kaya düşmesi, heyelan, çığ, sel, taşkın gibi afetlerin olabileceği yerlerde de bizler önlem çalışmalarını, önlem çalışmalarına uygun olmayan alanlar varsa da buralarda nakil uygulamalarını devreye alıyoruz. Bu çerçevede de Yeşilhisar ilçemizin Başköy Mahallesi'nde kaya düşmesi afetinden etkilenen bölgedeki insanlarımızı hak sahibi olmaları kaydıyla yeni güvenli yerleşim alanlarına taşınmaları üzerine bir proje başlatmıştık. Bu projede 4 etapta konutlar yaptık. Bu konutların toplam sayısı 101'e ulaştı. Yani deyim yerindeyse bir mahalle güvenli yeni yerleşim alanında. 8 konutumuzun da inşaatı devam etmekte. Olması muhtemel afetler için de bu gibi tedbirlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

AFAD İl Müdürlüğü olarak muhtemel afetler konusunda hazırlıklara da tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Genç; 22 kurum, kuruluş ve STK içerisinde bin 233 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti. 5 STK'nın da akredite olduğunu aktaran Genç, "Ülkemizde yaşayabileceğimiz afetler konusunda hazırlıklarımıza her daim devam ediyoruz. Sadece tek bir kurum olarak hazırlanmamız, müdahale anlamında yeterli olmayacağını bildiğimiz için bütün kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerin de afetlere hazırlanması yönünde birçok çalışmamız var. Bu çerçevede ülkemizde 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme ile alakalı AFAD Başkanlığı'mızın yürüttüğü eğitim seferberliği başlatıldı. Kayseri özelinde depremde arama kurtarma eğitim altında toplamda 22 kamu kurum ve kuruluşu ile STK'larda olan kişilerden bin 233 kişiye eğitim verdik. Allah göstermesin ülkemizde yaşanacak herhangi bir afette daha etkin müdahaleyi yapmak adına güçlü bir seviyeye ulaştık. İlimizde bu 22 kamu kurum ve kuruluşu ile STK'ların içerisinde 5 STK'mız akredite oldu. Yani AFAD'ın arama kurtarma anlamında akreditasyon sürecini başarıyla tamamladılar. 5 sivil toplum kuruluşu ile biz artık olaylarda hep birlikte mücadele ederek afetlere müdahalelerde daha üst seviyelere çıktığımızı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gönüllü sayısı her geçen gün artıyor"

Kayseri'de 23 bin 294 gönüllü sayısına ulaştıklarının altını çizen AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç, "Bizler sadece müdahale personeli yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda ülkemizdeki afet anlamında ne yapılması gerektiğini bilen bireylerin sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Bunun için de AFAD Gönüllülük Projesi çerçevesinde de ilimizde gönüllü sayısının her geçen gün artması bizleri sevindiriyor. Kayseri'de şu anda 23 bin 294 sayısına ulaştık. Bu, 23 bin 294 kişiyle afetlerin ne demek olduğunu daha iyi konuşabiliyoruz demektir. Gönüllülerimiz içerisinde daha üst seviyelerde eğitim almak isteyenlere 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimleri veriyoruz. Bizler; Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleriyle onları muhtemel afetlerde sahada da görev alabilecek seviyelere çıkartıyoruz. Şu anda Destek AFAD Gönüllüsü dediğimiz 665 kişi var. Yani Kayseri'de bir olay olduğunda 665 kişi ile birlikte hareket edebiliyoruz. Bunlar tamamıyla gönüllü, yürekleri güzel insanlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Afet Evleri Artıyor - Son Dakika

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