Kayseri'de Bayram Tatili Boyunca Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Bayram Tatili Boyunca Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Kayseri\'de Bayram Tatili Boyunca Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimlerine devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması Timleri, 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yoğunlaştırılmış olarak denetimler gerçekleştiriyor. Sürücüler ve yolcular, trafik kurallarına uyma, hız sınırı, alkollü araç kullanmama gibi konularda bilgilendiriliyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca sabit, seyir ve havadan trafik denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

07.04.2024 01:48  Güncelleme: 01:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; bayram tatili dolayısıyla insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimleri devam ediyor.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması Timleri tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince insan ve araç yoğunluğunun arttığı sorumluluk alanında bulunan 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yoğunlaştırılmış olarak trafik denetimleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Yapılan denetimler esnasında sürücü ve yolcuların 'Hayatla yarışılmaz' mottosu ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için,bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Bu çerçevede yol kullanıcılarına; trafik işaret ve kurallarına uyma, hız sınırı, alkollü araç kullanmama, takip mesafesini koruma, emniyet kemeri ve kask kullanma, far ayarlarını kontrol etmeleri, acele ve ani manevralardan kaçınma, uykuluyken araç kullanmama konularında bilgilendirme yapılarak, vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk etmeleri yönünde tedbirleri üst seviyede tutarak, Ramazan Bayram tatili boyunca sabit/ seyir ve havadan trafik denetimlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayram, Kayseri, Güvenlik, Trafik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Bayram Tatili Boyunca Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak
    27 Mar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

  • İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
    27 Mar İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı

    31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı
    27 Mar Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

    Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.

  • Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
    27 Mar Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti

    Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti
    27 Mar Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.

  • Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Seçim Ofisinde Destekçileriyle Buluştu
    27 Mar Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Seçim Ofisinde Destekçileriyle Buluştu

    Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.

  • Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı
    27 Mar Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı

    289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.


00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara ’’hodri meydan’’ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara ''hodri meydan'' dedi
23:27 Şanlıurfa Siverek’te seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi Şanlıurfa Siverek'te seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 02:04:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bayram Tatili Boyunca Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement