Kayseri'de Belediye İşletmeleri Zarar Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Belediye İşletmeleri Zarar Ediyor

Kayseri\'de Belediye İşletmeleri Zarar Ediyor

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, belediyelere bağlı gıda hizmeti veren işletmelerin düşük maliyetler nedeniyle özel sektörden daha uygun fiyatlarla hizmet verdiğini, ancak bu durumun zarara yol açtığını belirtti.

06.03.2025 16:11  Güncelleme: 16:12
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, belediyelere bağlı gıda hizmeti veren işletmelerin kendilerinden daha uygun olmasının sebebinin giderlerinin az olduğunu söyleyerek, "Giderleri bizden daha az olduğu için bizden çok uyguna veriyorlar ama zarar ediyorlar" dedi.

Belediye işletmelerinde giderlerin az olmasından dolayı fiyatların uygun olduğunu söyleyen Altan Aydemir, "Örneğin bugün işletmeye gelen bir personel diyelim, belli rakamlarla gelir ve o şekilde çalışır. Belediyeye girecek ya da belediyenin bünyesinde çalışacak bir personel, ileride kadrolu olurum gibi beklenti içerisinde olduklarından dolayı asgari ücret ya da farklı bir maaşa devam edebilir. Sürekli bir iş olarak gördüklerinden dolayı tercih ediliyordur. Diğer unsur da yani belediyelerin bizden daha uygun fiyata vermeleri unsuru da kira. Bugün biliyorsunuz Türkiye genelinde yüzde 56 oranında kira artışları oldu. Belediyenin öyle bir sorunu da yok. Belki tam olarak bilmiyorum birkaç yerde var ama su ve elektrik gibi giderleri de yok. Bizim yapmış olduğumuz yani herhangi bir restoran, lokanta, kafe ya da pastanelerin yapmış olduğu masrafları yapsınlar inanın dışarıda bizden uygun veremezler" dedi.

Aydemir, belediye işletmelerinin zarar ettiğini söyleyerek, "Bu uygunluğunun sebebi bunlardır. Çünkü alış belli zaten. Yani ham maddemiz belli. Ben belki toptan alıyorumdur 1 TL altına alırım, siz perakende alırsınız 1 TL fazladır. Fazla farkı yok olamaz çünkü. Kirayı falan da ortaya kattığımız zaman bizim gibi veremezler. Mümkün değil. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda sürekli dile getirdik, şu anda Kayseri'de mevcutların dışında yeni açılan ya da açılacak bir şey yok. Çünkü belediyenin o tür yerlerinde de hep zarar ediliyor. Kar amacı güdülmediği gibi bizden çok uyguna da oldukları için de işletmeleri zarar ediyor. Belki özel sektörde birine vermiş olsa o kadar zarar olmaz. Belediye oralarda belki 15 kişi çalıştırıyor. Onlardan dolayı da çok zarar ediyor. Bunun için Kayseri'de de belediyelerimizden herhangi birinin yeni açılan işletmeleri yok. Mevcutları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Belediye İşletmeleri Zarar Ediyor - Son Dakika

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