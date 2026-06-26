Kayseri\'de İkinci Çocuk Görüşme Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Talas ilçesine; velayet altındaki çocukların teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı Çocuk Görüşme Merkezi açıldı.

Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; mahkeme kararlarının çocukların üstün yararı doğrultusunda uygulanmasına katkıda bulunmak ve çocukların bu süreci en az etkilenecek şekilde tamamlamalarına destek olmak amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kayseri'nin Türkiye genelinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde iki adet müstakil Çocuk Görüşme Merkezine sahip olan tek il olduğunun altını çizen Başsavcı Korkmaz; "Bilindiği üzere 5.Yargı Paketi ile birlikte İcra ve İflas Kanunumuzda yapılan değişiklikler doğrultusunda, çocuk teslimi ve çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin verilen kararların yerine getirilmesi görevi, çocuğun üstün yararı esas alınarak Adalet Bakanlığımız bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ile birlikte ilimizde Kocasinan Çocuk Görüşme Merkezimiz 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiştir. Merkezimizin faaliyete geçtiği tarihten bugüne kadar, 2022 yılı içerisinde 254 olan dosya sayısı 2026 yılı itibariyle bin 316'ya ulaşmıştır. İlk merkezimizin kurulduğu tarihten bu yana dosya sayısındaki artış nedeniyle iş ve işlemlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için ikinci bir çocuk görüşme merkezine ihtiyaç duyulmuştur. Daha önce icra müdürlükleri tarafından yürütülen çocuk teslimi ve kişisel ilişki işlemleri artık tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmakta, tüm giderler Adalet bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. İşlemler çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış olan çocuk görüşme merkezlerinde; geçmişte olduğu gibi resmi ve stresli ortamlarda değil; çocukların kendilerini güvende hissedebileceği sıcak ve sağlıklı mekanlarda psikolog, sosyal çalışmacı ve pedagoglar eşliğinde gerçekleştirilmektedir. İş ve işlemler yürütülürken uzmanlar tarafından çocukların psikolojik durumları gözetilmekte ve her aşamada çocukların üstün yararı esas alınmaktadır. Ayrıca taraflarla iletişime geçilerek süreç hakkında bilgilendirme yapılmakta, yaşanabilecek anlaşmazlıkların çocuklar üzerindeki etkileri konusunda rehberlik sağlanmaktadır. Süreç içinde taraflar gerekli olmadıkça yüz yüze getirilmemekte ve sürecin mümkün olan en sağlıklı şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, hukukun merhametle buluştuğu bir noktadır. Burada öncelik evraklar değil çocuklarımızdır; prosedürler değil onların psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarıdır. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessümün, geleceğe umutla bakabilmelerinin ve anne-babalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmelerinin her türlü maddi değerin üzerinde olduğuna inanıyoruz. İlimizde ikincisi olacak olan Talas Çocuk Görüşme Merkezimizin açılması ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan 608 dosyanın işlemleri yeni merkezimizde yürütülecek olup, dağılımda mahalle ve yakınlık esasları dikkate alındığında vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişmesinin yanında konforlu ve donanımlı bir ortamda hizmet almaları da sağlanacaktır. Merkezlerimizde şuanda kurum içi ve dış kurum uzmanlarıyla birlikte toplam 42 uzman personel görev yapmakta olup, uzman kadromuz, çocuklarımızın üstün yararını koruma amacıyla büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün Türkiye genelinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde iki adet müstakil Çocuk Görüşme Merkezine sahip olan tek il Kayseri'dir. Bu durum, ilimizin çocuk odaklı hizmet anlayışının ve kurumsal kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Bizler, her çocuğun ebeveynleriyle güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir ortamda kişisel ilişki kurabilmesini sağlamak, mahkeme kararlarının çocukların üstün yararı doğrultusunda uygulanmasına katkıda bulunmak ve çocuklarımızın bu süreci en az etkilenecek şekilde tamamlamalarına destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir çocuğun anne ve babasıyla kurduğu bağ, onun geleceğe güvenle bakabilmesinin en önemli temellerinden biridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Talas Çocuk Görüşme Merkezi, sadece bir bina değil; çocuklarımızın duygularının korunduğu, haklarının gözetildiği ve geleceğe umutla bakabildikleri güvenli bir yaşam alanıdır" dedi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Böylesine önemli ve anlamlı çalışmada yer alıp paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Bu çalışmaların yapılıyor olması ihtiyacın giderilmesi anlamında şehrimize ayrıca bir zenginlik katacaktır. Kocasinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz edildi, şimdi bin 250 civarında bir dosya. Bu tabi ülkemizdeki ailelerimizin pozisyonunu da gösteren bir anlayış açısından çok önemli. Ama bunların içerisinde de en önemlisi çocuk. Sağduyulu ailelerimizin yaklaşmasını bekleriz. Ama masum yavrularımızın sevgi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir proje gelince 'hayır' deme şansınız olamaz. Başsavcımıza böylesine bir projede yer almaya vesile kıldığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Çocuk Görüşme Merkezi Hizmete açıldı. Merkezden Talas ve Melikgazi ilçelerinde yaşayan aileler yararlanacak. - KAYSERİ