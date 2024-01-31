Kayseri\'de Çocuklar İçin Tatil Şenliği Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen 'Tatil Şenliği' rüzgarı tüm ilçelerde esmeye devam ediyor. KAYMEK tarafından çocuklara adeta karne hediyesi olan şenlik kent merkezinin ardından ilk olarak Yeşilhisar İlçesi'nde başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sosyal ve kültürel anlamda da birçok etkinlik düzenlemeye devam ederken, ilçelerde de aynı çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen 'Tatil Şenliği' ilçelerde de düzenleniyor.

KAYMEK'in 'Tatil Şenliği' Yeşilhisar'da Başlıyor

KAYMEK'in 'Tatil Şenliği' rüzgarı ilk olarak Yeşilhisar İlçesi'nde esiyor. Yeşilhisar ilçesinde KAYMEK'in 'Tatil Şenliği' etkinliğine katılan çocuklar yarıyıl tatilinde doyasıya eğlendi.

Daha sonra tüm ilçelerde devam edecek olan şenlik, Büyükşehir'in düzenlediği yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek. - KAYSERİ