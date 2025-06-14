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Kayseri'de Diplomatik Ziyaretler

Kayseri\'de Diplomatik Ziyaretler
14.06.2025 12:47
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KTO, Kırgızistan ve Güney Afrika büyükelçilerini ağırlayarak ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), önemli iki diplomatik temasa ev sahipliği yaptı. Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba, Kayseri Ticaret Odası'na ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iki dost ülkenin büyükelçilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaretleri ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve yatırım imkanlarımızı güçlendirmek açısından büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Büyükelçilerimize kadim şehrimizin ekonomi ve turizm potansiyelini aktardık. Kazan-kazan anlayışıyla hareket ederek, karşılıklı heyet ziyaretleriyle ilişkilerimizi daha da pekiştirmek istiyoruz." dedi.

"Güney Afrika ile ticari ilişkiler geliştirilecek"

İlk ziyaret, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba, İkinci Siyasi Sekreter Keletso Rabohale, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi.

Ziyarette Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticaret geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, "Kayseri ticaretin başşehri olarak anılır. 129 yıllık geçmişe ve yaklaşık 30 bin üyeye sahip Kayseri Ticaret Odası olarak, Güney Afrika gibi önemli bir ülkenin büyükelçisini şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Dost ülkelerle olan ilişkilerimizi de geliştirmeye büyük önem veriyoruz Amacımız, ekonomik ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere taşımak" diye konuştu.

Gülsoy, Güney Afrika ile Kayseri arasındaki ticaret verilerine de değinerek şunları söyledi:

"2024 verilerine göre Kayseri'den Güney Afrika'ya yapılan ihracat 7,2 milyon dolar, ithalat ise 4,3 milyon dolar. Toplam ticaret hacmi 11,5 milyon dolar. Yaklaşık 2,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası, Kayseri'nin bu ticari ilişkiye olan katkısının göstergesidir. Ancak bu rakamların potansiyelimizin çok altında olduğunu düşünüyoruz. Kadim dostluğumuzu ticaret alanında pekiştirmemiz gerekiyor. İş dünyası olarak hedefimiz, bu ticaret hacmini daha yüksek seviyelere taşımaktır. Güney Afrika gibi güçlü ve dinamik bir ekonomiyle olan ticari ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız."

Başkan Gülsoy, ihracat yapılan başlıca sektörleri demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik makineleri ve kimya sanayi olarak sıraladı ve bu ziyaretin sadece bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda iki ülke arasında sürdürülebilir iş birliklerinin ilk adımı olmasını temennisinde bulundu.

Büyükelçi Duba ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını belirtti. Osmanlı dönemine dayanan tarihi ilişkileri hatırlatarak, " Cape Town'da Türk tüccarların izleri hala görülebiliyor. Kayseri gibi şehirlerle daha fazla ticari iş birliği yapmak istiyoruz. Tekstil, tıp ve birçok sektörde Türk iş insanlarının tecrübesinden faydalanmayı arzuluyoruz" açıklamasını yaptı.

"Kırgızistan ile kardeşlik ticaretle güçlenecek"

Başkan Gülsoy'un bir diğer ziyaretçisi, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev oldu. Ziyarette kardeş ülke Kırgızistan'la olan köklü bağlara vurgu yapan Başkan Gülsoy, "Dinimiz, dilimiz, kültürümüz ortak. Kardeşliğimizi daha ileriye taşımak istiyorsak, bu samimi ilişkileri ekonomik alana da yansıtmak durumundayız" dedi.

KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri ile Kırgızistan arasındaki mevcut ticaret hacminin yaklaşık 15 milyon dolar olduğunu ifade ederek, "Bu rakamların potansiyelimizin çok altında olduğunu düşünüyoruz. Sizin gibi vizyon sahibi bir büyükelçinin katkısıyla bu rakamı çok daha yukarılara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Kırgızistan'da altın madeni, enerji, perakende ve inşaat gibi birçok alanda büyük fırsatlar var. Kayserili iş insanlarımızın bu fırsatlara daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vize ve pasaport muafiyetinin iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından büyük avantaj sağladığını belirten Gülsoy, KTO olarak Kırgızistan'a iş gezisi düzenlemek istediklerini söyledi.

Kazakbaev: "Kapımız ve kalbimiz Türk iş insanlarına açık"

Büyükelçi Ruslan Kazakbaev ise, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok yakın çalışıyoruz. Türk iş insanları Kırgızistan'da halihazırda birçok alanda faaliyet gösteriyor. Kayserili iş insanlarımızı da yatırım yapmak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için Kırgızistan'a davet ediyorum. Kapımız da kalbimiz de Türk iş insanlarına her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Kazakbaev, Başkan Gülsoy'a Kırgızların geleneksel erkek başlığı olan "kalpak" hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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