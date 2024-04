Kayseri\'de düzenlenen Uçurtma Şenliği\'nde öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu

Yerel

Kayseri Valiliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı iş birliği ile bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzü ile buluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğretmenleri ve velileri ile alana gelen ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler birlikte hem kendi uçurtmalarını yaptılar hem de birlikte gökyüzüne doğru havalandırdılar. 'Kontrol Sende Hayat Sende' sloganı ile düzenlenen etkinlikte çocukların hem kendi yaptıkları işlerde sabır göstermeleri hem de bağımlılıktan uzaklaşması hedefleniyor.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur, "Kayseri Valiliği, Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürütmüş olduğu bağımlılıkla ilgili bir proje bu. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde 'Kontrol Sende Hayat Sende' sloganlı bir projemiz. Burada katılımcılar da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olan öğrenciler. Yeşilay Kulübü öğrencileri ve özellikle Yeşilay Kulübü'nün öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte katılım sağlandı. Bu uygulamadaki hedefimiz öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak. Uçurtma malum hem sabır, hem mücadele hem de doğa ile baş başa kalma aracıdır. Bizim amacımız da öğrencilerin bunları görmesi ve öğrenmesi. Öncelikle Kontrol Sende Hayat Sende projemize bütün ilimizde bulunan öğrencilerimizin katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü il genelinde bütün ilçelerde de aynı projeyi yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde bütün il genelindeki öğrencilerimiz hep birlikte uçurtma şenliği düzenliyorlar. Sadece Kayseri merkezde değil, diğer ilçelerimizde de var. Katkılarından dolayı ben tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de, "Bugün yine Kayseri'de farkındalık çalışmalarımıza paydaşlarımızdan Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize ettiğimiz Uçurtma Şenliği ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz bağımlılıkla mücadele ederken olabildiğince farkındalığı arttıracak bütün organizasyonların içerisinde yer alıyoruz. En büyük paydaşlarımızdan birisi de Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Çünkü öğrencilerimize direkt olarak ulaşabileceğimiz bir kurumumuz. Sağ olsunlar hem okullarımızda hem de okul dışı etkinliklerimizde farkındalığı arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de Kayseri ilimize bağlı 90 okulumuzun öğrencileri ile bir uçurtma şenliği planladık. Sağ olsun öğrencilerimiz hem uçurtmalarını kendileri yaparak bu işe olan desteklerini gösterdiler hem de burada kalabalık 500 kişilik bir öğrenci grubu ile özgürlükleri için, bağımsız gençlerin geleceği için uçurtmalarımızı uçuracağız. Bu proje devam edecek, zaten biz olabildiğince sık sık yürüyüşler, spora yönelik organizasyonlar ve bu tip kültür sanat etkinlikleriyle her zaman bu çalışmaların içerisindeyiz. Gerek milli eğitim gerekse de diğer paydaşlarımızla da çalışmalarımız her zaman devam edecektir. Bugün burada sadece ortaokul lise grubu öğrencilerimizin haricinde gönüllülerimiz, öğrencilerimizin aileleri, üniversitedeki Genç Yeşilay üyelerimiz hepsi buradalar. Çalışmalarımıza destek oldular, katkı sağladılar. Hepsine ben ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın da ilgisi bugün oldukça yoğun. Her zaman bize destek olan ve yanımızda olan halkımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki İnci Özgür ise, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve burası çok güzel. Uçurtmalar bana özgürlüğü hissettiriyor. Ben burayı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Her çocuk mutlu ve şen olmalı" dedi. - KAYSERİ