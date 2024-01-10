Kayseri\'de Güven Timleri Tarafından Durdurulan Şahıslardan Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de güven timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahıslardan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi park halinde bulunan aracın içerisindeki M.S., Y.M., M.Ş. ve F.Y.'nin durumundan şüphelendi. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemede ise M.Y.'nin "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ