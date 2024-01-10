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Kayseri'de Güven Timleri Tarafından Durdurulan Şahıslardan Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de Güven Timleri Tarafından Durdurulan Şahıslardan Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde güven timleri tarafından durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, yapılan incelemede bir şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Kayseri\'de Güven Timleri Tarafından Durdurulan Şahıslardan Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı
10.01.2024 - 10:50,
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Kayseri'de güven timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahıslardan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi park halinde bulunan aracın içerisindeki M.S., Y.M., M.Ş. ve F.Y.'nin durumundan şüphelendi. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemede ise M.Y.'nin "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Güven Timleri Tarafından Durdurulan Şahıslardan Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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