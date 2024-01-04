 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen Hamas yöneticisi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen Hamas yöneticisi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri'de düzenlenen programda, İsrail tarafından öldürülen Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih El Aruri ve binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, İsrail'in terörünün devam ettiğini belirterek, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti ve Salih Aruri'nin şehadetini anlattı.

Kayseri\'de İsrail tarafından öldürülen Hamas yöneticisi için gıyabi cenaze namazı kılındı
04.01.2024 - 22:11,
Abone Ol

Kayseri'de düzenlenen programda, İsrail tarafından öldürülen Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih El Aruri ve binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin ve vatandaşlar katıldı. İsrail tarafından öldürülen Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih El Aruri ve binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan derneğin Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "1948 yılında başlayan İsrail terörü, üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmesine rağmen her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. 7 Ekim sabahında bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlılar olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzeli vahşice şehit edildi. Hiroşima'ya atılan atom bombasından fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. Geride bıraktığımız 3 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi. Evleri, işyerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi. Hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı. Su ve elektrik alt yapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama ve zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat etti. Salı günü akşam saatlerinde, Hamas'ın lider kadrosundan, Mücahid Salih Aruri'nin, katil İsrail tarafından düzenlenen suikast neticesinde, beraberindeki 4 mücahidle birlikte şehadete yürüdüğü haberiyle büyük bir üzüntüyü yaşadık, yaşıyoruz. İzzeddin El Kassam'ın, Şeyh Ahmed Yasin'in, Yahya Ayyaş'ın, Abdulaziz Rantısi'nin açtığı kutlu yolda, son basamak, son köşe taşı şehit Salih Aruri oldu. Şehit Aruri katıldığı bir televizyon programında 'Allah'tan başka kimse, ölümümü ne bir an ileri veya geri çekemez. Bu yaşa ulaşacağımı hiç beklemiyordum. Uzatmalardayız, bizi tehdit edecek bir şey yok. Biz imanlı insanlarız. Şehadeti Allah'a kavuşmak ve büyük bir zafer olarak görüyoruz' ifadeleriyle şehadete olan büyük arzusunu dile getirmişti. Katil İsrail, Salih Aruri'nin parçalanmış bedenini, büyük bir zafer edasıyla milyarlarca insana izletti" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, İsrail, Terör, Yerel, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen Hamas yöneticisi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21
Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son Dakika
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 23:08:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen Hamas yöneticisi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement