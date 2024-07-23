Kayseri\'de Kaldırımlar Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü iş birliğinde vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için çalışma yaptı.

Kayseri'deki vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent yaşamının düzenlenmesinden sorumlu olan belediyeler adına kentine sahip çıkmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehrin göz bebeği Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı ve İnönü Bulvarı'nda esnaflara yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemelerdeki amacın şehrimizin daha düzenli bir şehir olması, şehrimiz halkının ve gurbetçilerin düzenli ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak bir düzenin oluşturulmasıdır" dedi.

Çalışmaların koordineli bir şekilde devam edeceğini belirten Kayacık, "Halkımızın sağlık, esenlik ve huzuru için bu denetimlerin yanı sıra dilencilikle mücadele, seyyar satıcılık ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla Melikgazi Belediyemizle birlikte koordineli çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Kayacık, bu çalışmalara katkı ve anlayış sağlayan esnaflara da teşekkür etti. - KAYSERİ