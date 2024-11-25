Kayseri'de Kardan Kapanan 230 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Kardan Kapanan 230 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Geniş Video İzle

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 340 personel ve 130 araçla yürütülen çalışmalar, mahsur kalan araçlara müdahale ve kurtarma faaliyetlerini de içeriyor.

25.11.2024 13:13  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kardan kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Ekipler mahsur kalan araçlara böyle müdahale etti

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerde kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadele ediyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 340 personel ve 130 araç ile kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 4, Bünyan'da 18, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 9, Kocasinan'da 19, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 30, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 10, Talas'ta 12, Tomarza'da 40, Yahyalı'da 25, Yeşilhisar'da 10 olmak üzere 1840 kilometrelik yol ağında toplam 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Açılan ve kapalı olan yollarda yoğun tipi devam ederken, açık yolların tekrar kapanma durumu ve don nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunuyor. Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 7, Bünyan'da 8, Develi'de 10, Pınarbaşı'da 130, Sarız'da 30, Talas'ta 10, Tomarza'da 35 ve Yahyalı'da 5 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi'nde mahsur kalan çoban, yoğun çalışmalar sonucunda ekipler tarafından kurtarılırken, Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'ne bağlı yaylada mahsur kalan çoban da AFAD ile ortak çalışmalar sonucu kurtarıldı. Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri de yol üzerinde mahsur kalan araçlara müdahale etti.

Kayseri\'de Kardan Kapanan 230 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Kardan Kapanan 230 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:46:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kardan Kapanan 230 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.