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Kayseri'de kardan kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Ekipler mahsur kalan araçlara böyle müdahale etti

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerde kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadele ediyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 340 personel ve 130 araç ile kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 4, Bünyan'da 18, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 9, Kocasinan'da 19, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 30, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 10, Talas'ta 12, Tomarza'da 40, Yahyalı'da 25, Yeşilhisar'da 10 olmak üzere 1840 kilometrelik yol ağında toplam 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Açılan ve kapalı olan yollarda yoğun tipi devam ederken, açık yolların tekrar kapanma durumu ve don nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunuyor. Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 7, Bünyan'da 8, Develi'de 10, Pınarbaşı'da 130, Sarız'da 30, Talas'ta 10, Tomarza'da 35 ve Yahyalı'da 5 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi'nde mahsur kalan çoban, yoğun çalışmalar sonucunda ekipler tarafından kurtarılırken, Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'ne bağlı yaylada mahsur kalan çoban da AFAD ile ortak çalışmalar sonucu kurtarıldı. Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri de yol üzerinde mahsur kalan araçlara müdahale etti.