1 metreyi aşan karda yol açma mücadelesi

Kayseri'de yüksek kesimlerde yer yer 80 santimi bulan, bazı noktalarda 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen büyükşehir belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yolları ulaşıma açmaya devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde hayatın aksamaması için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede toplam 118 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kent genelinde etkisini arttırarak sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi sonrası şehir merkezi ile kırsal mahallelerde kapsamlı bir yol açma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 156 araç ve 421 personel görev alıyor. Özellikle ulaşımı zor, yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmaları öncelikli olarak sürdürülüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 148 personel ve 85 araç yoğun mesai yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda; Akkışla'da 2, Bünyan'da 12, Develi'de 4, Felahiye'de 8, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 63, Sarıoğlan'da 4, Sarız'da 10, Tomarza'da 7, Yahyalı'da 4 ve Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 118 mahalle yolu, 944 kilometrelik yol ağı üzerinde yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışının ve tipinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında gelen Pınarbaşı-Solaklar hattı başta olmak üzere yüksek kesimlerde, kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi bulurken, bazı yüksek ve açık alanlarda 1 metreye kadar ulaşıyor. Adeta kar duvarlarını andıran bu zorlu şartlara rağmen Büyükşehir ekipleri, greyderler, kar küreme ve yükleyici araçlarıyla yolları açmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında; Pınarbaşı'da 15, Sarız'da 26 ve Yahyalı'da 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 46 mahalle yolunda yol açma çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde tuzlama, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki güzergahlarda ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla özellikle yaya güvenliği ön planda tutulurken, vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ve olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü süre boyunca, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam edecek. - KAYSERİ