Kayseri'de Kış Şartlarıyla Mücadele: 107 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kış Şartlarıyla Mücadele: 107 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri\'de Kış Şartlarıyla Mücadele: 107 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen kırsal kesimlerdeki 107 mahalle yolunu ulaşıma açarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 130 personel ve 63 araç ile 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.

09.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:41
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; deneyimli ekipleri ve donanımlı ekipmanları ile yoğun kar yağışı ile zorlu kış şartlarına rağmen kırsal kesimler başta olmak üzere yollarda kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi ekipleri, kırsal kesimlerdeki toplam 856 kilometrelik yol ağında 107 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, gece gündüz demeden devam eden karla mücadele çalışmaları, yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor. 130 personel ve 63 araç ile ekipler, kar yağışı sonrası kapanan yollarda, yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla'da 3, Bünyan'da 13, Develi'de 7, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 6, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 30, Sarıoğlan'da 6, Sarız'da 6, Talas'ta 8, Tomarza'da 8, Yahyalı'da 2 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 olmak üzere toplam 856 kilometrelik yol ağında toplam 107 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar devam ederken, Pınarbaşı'daki 3, mahalle yolunda yol açma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Ekiplerin çalışmaları 7/24 olarak aralıksız devam ederken, trafiğe çıkacak vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, Büyükşehir, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüklerinden bilgi almadan yola çıkmamaları, yapılan uyarıları dikkate almaları önem arz ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kış Şartlarıyla Mücadele: 107 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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