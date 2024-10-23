Kayseri\'de Kültürel Entegrasyon ve Sanat Çalıştayı

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Kayseri'de Oruç Reis Gençlik Derneği tarafından Kültürel Entegrasyon ve Sanatın Evrensel Dolaşımı Çalıştayı yapılacak.

Kültürel Entegrasyon ve Sanatın Evrensel Dolaşımı Çalıştayı'nda, ana tema olarak kişi veya gurupların, farklı kökenden gelen azınlıkların kendi kültür örf ve adetlerinin sanat etkinliklerinin bozulmadan bulunduğu ortama entegre olması üzerinde durulacak. Farklı bölgelerden ve kesimlerden gelenlerin, geldikleri ortama taşıdıkları, sosyal, kültürel ve sanatsal etkilerinin de ele alınacağı çalıştayda, aynı zamanda farklılıklarla beraber nasıl uyum sağlanabileceği de konuşulacak. Etkinliği organize eden Oruç Reis Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Şaşmaztürk, konusunda uzman konuşmacıların konuk olarak katılacakları çalıştayda, Kayseri yerelinde ortaya çıkan bu etkileşimin olumlu veya olumsuz etkilerine Kayseri'nin idari yöneticileri ve bir kısım sivil toplum kuruluşlarının da görüşleriyle katkı sunacaklarını ifade etti.

Çalıştay, 5 Kasım Salı günü saat 14.00'de Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek. - KAYSERİ