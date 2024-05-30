Kayseri\'de Macar mimarların tasarımları sergilendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Macar-Türk Kültür Yılı' ilan edilen 2024'te bu dostluğu, 'Macarların Tasarımları Türkiye'de' konulu sergi düzenleyerek kutladı.

Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi'nde düzenlenen sergi, kurdele kesimi ile ziyarete açıldı. 2024 Macar - Türk Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Osmanlı'nın son döneminden cumhuriyetin ilk dönemine kadar Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projelerinin sergilendiği 'Macarların Tasarımları Türkiye'de' Sergisi açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman; emeği geçen herkese teşekkür etti. Elcuman; "Misafirlerimize çok teşekkür ediyorum, İstanbul'dan buraya araçla geldiler ve çok hızlı bir şekilde sergiyi kurdular. Yıldız Teknik Üniversitemizin çok emeği var, Mimarlar Odamızın çok emeği var. Bir sürü kişinin emeği var. Bu serginin burada açılmış olması, misafirlerimizin bizlere eşlik etmesi bizim için çok önemli" diyerek serginin hayırlı olması temennisinde bulundu. İstanbul Macar Kültür Merkezi Direktörü Aron Sipos da siyasi-diplomatik ilişkilerin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye çapında kutlama etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, serginin Macar Türk ilişkilerini gösteren bir sergi olduğunu dile getirdi. Sergi açılışında konuşan Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergö Kovaç ise 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildikten sonra ilk uluslararası dostluk anlaşmasının Macaristan'da yapıldığını ifade ederek, pek çok alanın usta ve uzmanlarının Türkiye'ye davet edildiğini ve o dönem hayata geçmeyen eserlerin söz konusu sergide yer aldığını söyledi. Kovaç serginin, Macar Türk mimarlık ilişkilerini yansıttığını aktardı.

Sergi açılışına büyükşehir belediyesi daire başkanları da katıldı. Sergi açılışında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, sergi 15 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ