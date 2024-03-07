Kayseri'de mahkum çocuklara kayak eğitimi - Son Dakika
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Kayseri'de mahkum çocuklara kayak eğitimi

Kayseri\'de mahkum çocuklara kayak eğitimi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlandı. Eğitim sonunda düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve diğer yetkililer katıldı. Programda çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı ve kar motorlarıyla gezdirildi.

07.03.2024 14:15
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlemiş olduğu proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlandı.

Eğitim sonunda Erciyes'te düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Basşsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hasanoğlu, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan ve Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Güler Bora katıldı.

Kayakçıların Jandarma ekipleri eşliğinde Türk Bayrağıyla zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Habib Korkmaz'a bayrak teslimi ile başlayan program, protokol tarafından çocuklara oyuncak dağıtımıyla devam etti. Ardından kızaklarla kaydırılan çocuklar daha sonra jandarmaya ait kar motorları ile Erciyes Kayak Merkezi'nde gezdirilerek keyif anlar yaşatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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