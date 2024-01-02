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Kayseri'de mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında ekiplerin, 'Gel kuzum, nasıl girdin sen oraya?' diyerek seslenmesi ise gülümsetti. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

Kayseri\'de mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
02.01.2024 - 11:44,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında ekiplerin, 'Gel kuzum, nasıl girdin sen oraya?' diyerek seslenmesi ise gülümsetti.

Kocasinan'da bulunan Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin gider borusunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. İşyerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kediye ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı. Kediyi kurtarma sırasında ekiplerin, "Gel bakayım, nasıl girdin sen oraya? Gel kuzum" diyerek seslenmesi ise gülümsetti.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, daha sonra annesinin yanına bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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