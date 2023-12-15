Kayseri\'de minikler Yerli Malı Haftası\'nı kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çekilen etkinliği çocuklar çok sevdi.

Büyükşehir belediyesi, ülke genelinde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak, miniklere yönelik birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. Etkinlikte minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ayrıca çocukların yerli tüketimin bilinçli olarak artması amacıyla bir pano da hazırlandı. Çocuklar yerli ürünleri tanırken, hepsiyle tek tek fotoğraf çekindiler. Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun sorumlusu Özden Topçu, büyükşehir belediyesi olarak, özel günlerde farkındalık ortaya koymak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yerli Malı Haftası için de çocuklara yerli tüketim hakkında bilinç aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini ve kapsamlı bir pano hazırladıklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu;

"Burada her hafta farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca özel günlerde birçok çalışmalar yaparak faaliyet gösteriyoruz. Öğretmenlerimiz 3 alanda teknoloji, yöresel ve gıda alanında güzel bir pano hazırladılar ve bununla alakalı birçok etkinlik düzenlediler. Bugün kalabalık bir grubumuz hem kütüphanemizi tanımaya hem de Yerli Malı Haftası için düzenlenen ve hazırlanan etkinliklere katıldılar. Kurduğumuz stantta yöresel lezzetleri de tanıdılar."

Topçu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günlere çok dikkat ettiklerinin altını çizerek; "Farkındalık olsun diye etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara yerli tüketim hakkında bilinç aşılamak istedik ve bu yüzden de geniş bir pano hazırladık" dedi. - KAYSERİ