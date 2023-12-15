 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de minikler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de minikler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenledi. Minikler, yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çeken etkinliği büyük bir ilgiyle karşıladı.

Kayseri\'de minikler Yerli Malı Haftası\'nı kutladı
15.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çekilen etkinliği çocuklar çok sevdi.

Büyükşehir belediyesi, ülke genelinde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak, miniklere yönelik birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. Etkinlikte minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ayrıca çocukların yerli tüketimin bilinçli olarak artması amacıyla bir pano da hazırlandı. Çocuklar yerli ürünleri tanırken, hepsiyle tek tek fotoğraf çekindiler. Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun sorumlusu Özden Topçu, büyükşehir belediyesi olarak, özel günlerde farkındalık ortaya koymak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yerli Malı Haftası için de çocuklara yerli tüketim hakkında bilinç aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini ve kapsamlı bir pano hazırladıklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu;

"Burada her hafta farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca özel günlerde birçok çalışmalar yaparak faaliyet gösteriyoruz. Öğretmenlerimiz 3 alanda teknoloji, yöresel ve gıda alanında güzel bir pano hazırladılar ve bununla alakalı birçok etkinlik düzenlediler. Bugün kalabalık bir grubumuz hem kütüphanemizi tanımaya hem de Yerli Malı Haftası için düzenlenen ve hazırlanan etkinliklere katıldılar. Kurduğumuz stantta yöresel lezzetleri de tanıdılar."

Topçu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günlere çok dikkat ettiklerinin altını çizerek; "Farkındalık olsun diye etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara yerli tüketim hakkında bilinç aşılamak istedik ve bu yüzden de geniş bir pano hazırladık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerli Malı, Çocuk, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de minikler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika


15:00
Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika
15:00 Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Yer: Siverek! Yol kenarına yavru aslan bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de minikler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement