Kayseri\'de Muhtarlık Bilgi Sistemi Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve yazılım süreci tamamlanan Muhtarlık Bilgi Sistemi sunumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı şehircilik vizyonu kapsamında hayata geçirilen önemli bir dijital dönüşüm projesi olan Muhtarlık Bilgi Sistemi'nin tamamlanan yazılımına ilişkin yetkililerden brifing aldı. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sunuma, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen'in yanı sıra ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

"Daha verimli, daha hızlı, daha etkin"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, değerlendirme çalışması yaptıklarını belirterek, "Özellikle muhtarlarımızla ilgili yapılacak çalışmalar açısından daha verimli, daha hızlı, daha etkin nasıl hizmet üretileceği kaygısı ile ilgili birimlerden veriler toplamak suretiyle insanlara hizmet etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin diğer belediyeler ve kurumlarla dayanışma içerisinde muhtarların hem taleplerini alıp hem de vatandaşları hizmetlerle buluşturmak adına projenin, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirildiğini kaydetti.

Fedakarca çalışan personeline teşekkür eden Büyükkılıç, insanlara hızlı bir şekilde ulaşması için gayret ettiklerini ifade ederek, yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Yazılım süreci başarıyla tamamlanan Muhtarlık Bilgi Sistemi, muhtarların mahalleleriyle ilgili ihtiyaç duyduğu tüm verileri tek bir platform üzerinden erişilebilir hale getirecek. Sistem sayesinde muhtarlar, talep ve önerileri daha etkin şekilde ilgili birimlere iletebilecek, vatandaşlara yönelik hizmetlerde zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu dijital platform ile muhtarlıklarla olan iletişimi daha dinamik, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. - KAYSERİ