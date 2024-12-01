Kayseri'de Öğretmen Akademisi'ne Akıllı Şehircilik Desteği - Son Dakika
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Kayseri'de Öğretmen Akademisi'ne Akıllı Şehircilik Desteği

Kayseri\'de Öğretmen Akademisi\'ne Akıllı Şehircilik Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Öğretmen Akademisi'ne destek vererek 'Akıllı Şehir ve Gelecek' konularını öğretmenlere anlattı. Başkan Büyükkılıç, akıllı şehircilik çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

01.12.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan Öğretmen Akademisi'ne destek verdi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğretmenlere 'Akıllı Şehir ve Gelecek' anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, illerde kurulan öğretmen akademileri aracılığıyla, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. 30 Kasım'da başlayan ve 12 Haziran'a kadar sürecek olan Öğretmen Akademisi'nde Edebiyat, Müzik ve Şehir- Kültür gibi farklı alanlarda, alanında uzman akademisyen ve yazarlar rehberliğinde eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Öğretmen Akademisi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu güzel heyeti saygıyla selamlıyorum. Hizmetten hizmete koşturuyoruz, sizlere selam vermek istedim" dedi. Akıllı şehircilik çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizi tüm paydaşlarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla akıllı şehir bağlamında geliştirmek lazım. Sanal gerçeklik, yapay zeka, bizim olmazsa olmazımız oldu. Şehrimizi hem geleceğe taşımak hem mevcut ortamı iyileştirip, beklentilere cevap vermek anlayışı içerisinde birimimiz bizim yüz akımız olarak çalışıyorlar. Ekibini kutluyorum, sizlere de hoş geldiniz diyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. Daha sonra Öğretmen Akademisi'nde şehir ve kültür alanında Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, öğretmenler ile önemli bilgiler paylaştı.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, akademide katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, "Akıllı şehirleri ve geleceği konuşacağız. Akıllı şehir yeni bir kavram gibi dursa da biraz daha popüler olmaya başladı. Her yerde geçiyor ama bunu tam olarak anlayabilmemiz lazım. Akıllı şehir nedir, etki alanları, çevreye etkisinin neler olduğuna dair bilgiler ve örneklerinden bahsedeceğiz" dedi. Bu akademiler, öğretmenlerin öğrencilerine kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha geniş bir bakış açısı kazandırmalarını sağlayacak. Program, öğretmenlerin toplumun en önemli yapı taşları oldukları bilinciyle, geleceğin nesillerini medeniyet bilinciyle yetiştirmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Öğretmen Akademisi'ne Akıllı Şehircilik Desteği - Son Dakika

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