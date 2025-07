Kayseri\'de Özel Çocuklar Atlı Polis Tesisinde Eğlenceli Gün Geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin özel kurumu Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin özel öğrenci konukları, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nin davetlisi olarak evcil hayvanlar ile atların bulunduğu tesisine konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi otobüsü ile tesise velileri ile birlikte gelen özel çocuklar, polis ağabey ve ablaları eşliğinde evcil hayvanlar ve atlarla eğlenceli vakit geçirdi. Polislerin yakın ilgisi ile karşılanan, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan ziyarette özel çocuklar, evcil hayvanları ve atları yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca özel ihtiyaçlı çocuklar polise ağabey ve ablaları eşliğinde polis araçlarına bindi, temsili devriye attı, siren çaldı, spor yaptı, top oynadı.

Komiser Taplı: "Programlarımız bu şekilde yıl boyunca devam edecektir"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Sinan Taplı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren atlı biriminde çeşitli kanatlı evcil hayvanlar ile atların yer aldığını dile getirerek, "Atlarımızın ve hayvanlarımızın özel çocuklarımızın rehabilitasyonuna katkı sağlayacağını düşünerekten çocuklarımızı burada misafir ediyoruz. Atlarımızı seviyorlar. Hem tesisimizi geziyorlar hem de polis ağabey ve ablaları ile çeşitli etkinlikler yapıp, boyama kitapları ile boyama yapıp oyunlar oynayıp, programlarımız bu şekilde yıl boyunca devam edecektir" şeklinde konuştu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm misafirlerine konuk oldukları için teşekkür etti.

"Güzel bir gün geçirdik"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Koçak ise İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Tesisi'nde buluştuklarını dile getirerek, "Bu etkinliği hazırlayan Sinan Taplı komiserimize, tabi ki Kayseri İl Emniyet Müdürümüze de bu ortamı Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'ndeki çocuklara açtığı için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirdik. İnşallah çocuklarımızı zaman zaman buraya getirip bu güzel ortamı göstereceğiz" dedi ve Kayseri İl Emniyet Müdürü başta olmak üzere tüm personele teşekkür etti.

"Bu kurumun böyle etkinlikler yapması çok hoşuma gidiyor"

Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki etkinliğine ilk defa geldiğini ve Kayseri'ye 6 yıl önce İstanbul'dan geldiğini ifade eden Ebru Kahraman isimli veli, "Bu kurumun böyle etkinlikler yapması çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel. Kızım da çok eğleniyor. Bizim için de değişiklik oluyor. Memnunuz, keyifli geçiyor şu anda, Esma da çok eğleniyor zaten. Mutluyuz yani" diye konuştu.

"Büyükşehir, gerçekten çok ilgili ve alakalı bir belediye"

Çocukların mutlu olduğu zaman kendilerinin de mutlu olduğunu dile getiren Kahraman, Başkan Büyükkkılıç ve ekibine teşekkür ederek, "Bize de bir değişiklik oluyor, onlara da bir değişiklik oluyor. İnşallah bu etkinlikler devam eder. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ilgili ve alakalı bir belediye. Her zaman bu hizmetlerin devam etmesini istiyoruz inşallah. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bu belediye devam eder" ifadelerinde bulundu.

"Çocukevi'ni iyi ki de tanımışım"

Yıldız Yarkentli isimli veli ise Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi ile kısa süre önce tanıştığına işaret ederek, "İyi ki de tanışmışım. Çok güzel bir yer. Etkinlik konusunda olsun, öğrencilerle ilgilenme konusunda olsun ben çok beğendim. Çok muhteşem bir yer. Başka velilere de her zaman için söylüyorum çocuklarını getirmelerini öğretmenlerimiz gerçekten mükemmel insanlar" şeklinde konuştu.

"Böyle yerleri mümkünse devlet olarak her yere açsınlar"

Çocukevi'ni muhteşem bir yer olarak niteleyen Yarkentli, "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik düşünmüşler. Çocuklarımızın dışarda oynaması, hayvanlarla tanışması, sosyal becerilerinin artması için güzel şeyler, etkinlikler düşünmüşler. Bu konuda da çok mutlu oldum. Müdürümüze, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle yerleri mümkünse devlet olarak her yere açsınlar, çocuklarımız faydalansınlar" diyerek sözlerin sonlandırdı. - KAYSERİ