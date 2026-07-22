Kayseri'de Park Tartışması: Sürücü Kadının Üzerine Arabayı Sürdü - Son Dakika
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Kayseri'de Park Tartışması: Sürücü Kadının Üzerine Arabayı Sürdü

22.07.2026 22:42
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir sürücü ile yaşlı kadın arasında park yeri tartışması yaşandı. Tartışma esnasında sürücü otomobilini yaşlı kadının üzerine sürdü. Bostonlu kadının pes etmemesi üzerine sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Ahi Evran Caddesi üzerinde, bir aracın çıkması sonucu boşalan park yerine otomobiliyle girmek isteyen sürücüyü, bastonuyla gelen yaşlı bir kadın durdurdu.

ARACI ÜZERİNE SÜRSE DE PES ETMEDİ

Kendilerinin daha önceden geldiğini söyleyerek, otomobilin park yerine girmesine izin vermeyen yaşlı kadın ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Sürücüsü kendisinin park yapmasına izin vermeyen kadının üzerine otomobilini sürerken, kadının pes etmemesi sonucu park etmekten vazgeçerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kısa süreli tartışma ve sürücünün otomobili kadının üzerine sürdüğü görüntüler bir aracın kamerası ve cep telefonu tarafından anbean kaydedildi. 

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Yaşam, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Park Tartışması: Sürücü Kadının Üzerine Arabayı Sürdü - Son Dakika

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