Kayseri\'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda camiler doldu taştı. Bayram namazı sonrası Kayserililerle bayramlaşan Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri'nin o birlik ve beraberlik duygusu içerisinde insanların birbirlerine sarılmaları, birbirlerini tanımamalarına rağmen bayramlaşırken yüzlerindeki o sevgi beni geldiğim günden beri şaşırtıyor ve çok mutlu ediyor" dedi.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın etti. Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bayram namazını Hunat Cami'nde kıldı. Bayram namazını kılan vatandaşlar, dualar ederek şehir protokolü ile bayramlaştı. Kayseri'de bayramların farklı geçtiğini kaydeden Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri'de bir bayrama daha kavuştuk. Kayseri'de bayramların farklı olduğunu hepimiz hissediyoruz. Milli, bayramlarda Kayseri'nin o birlik ve beraberlik duygusu içerisinde insanların birbirlerine sarılmaları, birbirlerini tanımamalarına rağmen bayramlaşırken yüzlerindeki o sevgi beni geldiğim günden beri şaşırtıyor ve çok mutlu ediyordu. Bugün de hemşehrilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram sabahına uyandık. Hemşehrilerimizle Bayram namazı sonrası bayramlaştık, şehir yine farklı bir atmosfere büründü. Ancak Kayserilinin içinde buruk bir sevinç var. Çünkü özellikle Gazze'deki acı çeken, katliama uğrayan Müslümanların hali tüm Türk Milleti'nin olduğu gibi Kayserililerin de içini yakıyor. Buradan camilerden dua ettik, Allah inşallah mazlumların çektiği çilelerin, Müslümanların uğradığı zulümlerin bitmesini nasip eder. İnşallah bir bayrama daha birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri'de kavuşuruz" diyerek vatandaşın bayramını kutladı. - KAYSERİ